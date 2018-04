12 famosos chilenos que probablemente no recordabas (o sabías) que eran parientes

No es raro que dentro de una familia varios integrantes compartan una misma profesi√≥n, o al menos se desempe√Īen en la misma √°rea. Y es que por lo general las personas tienden a escoger para s√≠ mismas aquellas cosas que conocen y admiran.

En el mundo del arte y las comunicaciones es a√ļn m√°s com√ļn que padres, hijos, hermanos o incluso primos quieran desarrollarse en el mismo sector, pues a pesar de las dificultades de la industria, desde ni√Īos crecen observando el cari√Īo, la admiraci√≥n y el aplauso del p√ļblico.

Actualmente son cientos los casos de parientes famosos que optaron por seguir el mismo camino, incluso algunos de ellos lo hicieron con éxito y juntos como las hermanas Kardashian, las Wachowski e incluso los Jackson.

Claramente, Chile no es la excepción y existen muchos rostros y figuras del arte que también comparten lazos sanguíneos, siendo las más emblemáticas las hermanas Bolocco.

Por supuesto no son las √ļnicas y a continuaci√≥n te mostraremos algunos otros ejemplos.

1. Antonia y Constanza Santa María

Antonia y Constanza son hermanas, pero no podrían ser más diferentes. Mientras la actriz lleva una vida austera alejada de las polémicas y las redes sociales, su hermana es una de las periodistas con más carácter y respetadas del medio.

Tienen nueve a√Īos de diferencia, y seg√ļn contaron hace alg√ļn tiempo a la revista Paula, cuando Antonia naci√≥, Constanza la adopt√≥ como su mu√Īeca, la mudaba y cambiaba ropa. Ambas se hicieron muy cercanas, relaci√≥n que perdura hasta hoy.

‚ÄúLa adoro. Le pregunto todo porque es mi referente. No siempre hago lo que me dice, pero me importa su voz. Cuando yo era chica dorm√≠amos juntas, as√≠ que sab√≠a toda su vida a una edad donde no ten√≠a que saber tantas cosas‚ÄĚ, afirm√≥ la protagonista de ¬ŅDime qui√©n fue?.

Pero a pesar de la admiraci√≥n que siente por ella, jam√°s pens√≥ en seguir sus pasos. ‚ÄúSiempre quise ser actriz. Desde chica lo ten√≠a muy claro. ¬°Ella ten√≠a que estudiar tanto! Tengo la imagen de llegar a las cinco de la ma√Īana y verla estudiando, con tremendas ojeras. Me acostaba, me despertaba y ella segu√≠a estudiando‚ÄĚ, record√≥.

Por su parte, Constanza asegura que Antonia tambi√©n es matea para preparar sus personajes y que siempre tuvo un car√°cter inquisidor. ‚ÄúLa Antonia cuestionaba todo y pon√≠a los temas m√°s espinudos sobre la mesa, sin ning√ļn pudor. Su tema favorito, el sexo y la igualdad‚ÄĚ, dijo.

Actualmente ambas triunfan en sus carreras y formaron sus propias familias.

2. Maite Orsini y Maite Pascal

Algo que pocas personas saben, es que la actual diputada Maite Orisini es hija de la actriz y cantante Maite Pascal, quien saltó a la fama en la teleserie Sucupira de 1996.

Pascal dio vida a una de las tres amigas del personaje de Angela Contreras, una bióloga marina que llegaba al pueblo a trabajar en su tesis.

Más tarde la actriz se integró al área dramática de Canal 13, donde fue parte de Fuera de Control, teleserie en la que interpretó a Jossette Villalobos, una joven que se entera que quien creyó que era su hermana mayor, en realidad era su verdadera madre.

Orsini es la mayor de tres hermanos, y durante un tiempo intentó seguir los pasos de su madre y participó en varias producciones de ficción como El laberinto de Alicia, La vida es una lotería e Infieles.



Madre e hija suelen compartir fotos juntas en redes sociales, donde los cibernautas destacan su belleza y adem√°s su gran parecido.

3. María José Necochea y Ximena Casarejos

Otro d√ļo de madre e hija que destaca en el mundo del espect√°culo es Ximena Casarejos y Mar√≠a Jos√© Necochea.

Ximena es la directora ejecutiva de la Telet√≥n, y ha estado a cargo de la instituci√≥n desde que se realiz√≥ por primera vez en 1978, hace 40 a√Īos, trabajando codo a codo con Mario Kreutzberger.

Comenz√≥ a trabajar con Don Francisco cuando su hija Mar√≠a Jos√© ten√≠a s√≥lo meses de vida y desde entonces no se ha alejado. La ni√Īa creci√≥ jugando en ese mundo, por lo que no es raro que eligiera la actuaci√≥n como carrera.

Hoy María José es una destacada actriz, conocida principalmente por su papel de Dayana Andrea en El Circo de las Montini y fue parte de varias producciones de la época dorada de las teleseries de TVN, entre las que destacan Puertas Adentro en 2003, Los Pincheira en 2004, y Los Capo.

Actualmente es invitada recurrente en el √°rea dram√°tica de Mega, donde ha participado en Sres. Papis y Tranquilo Pap√°.

4. Javiera Contador y Andrés Bobe

Javiera Contador es una de las actrices m√°s vers√°tiles de la televisi√≥n y cuenta con el cari√Īo del p√ļblico, sin embargo, lo que pocos saben es que ella adem√°s es sobrina del fallecido guitarrista de La Ley, Andr√©s Bobe.

El m√ļsico era el hermano menor de la madre de Javiera, quien ten√≠a 20 a√Īos cuando su t√≠o falleci√≥ en un tr√°gico accidente en moto en 1994.

La actriz y animadora no habla mucho del tema p√ļblicamente, pero en 2001 hizo una excepci√≥n cuando acept√≥ participar como jurado en la competencia internacional del Festival de Vi√Īa del Mar.

Ese a√Īo tambi√©n se presentar√≠a La Ley sobre la Quinta Vergara, lo que despert√≥ algunos sentimientos encontrados en la artista.

“Emocionada no es la palabra. Yo dir√≠a que especial porque ver a La Ley es corroborar la ausencia de Andr√©s Bobe. Y eso duele. Pero siguieron y buena onda. Para mi familia estar viendo al grupo sin Andr√©s es tambi√©n doloroso. Pero adem√°s voy a estar yo. Ser√° una mezcla de sentimientos”, se√Īal√≥ a El Mercurio.

5. Lucas Balmaceda y Pedro Pascal

Lucas Balmaceda Pascal se dio a conocer en televisi√≥n hace algunos a√Īos, cuando interpret√≥ a uno de los amigos de F√©lix en la serie Los 80, desde entonces comenz√≥ una promisoria carrera.

El a√Īo pasado dio un gran salto en su carrera al obtener un peque√Īo papel en la tercera temporada de la popular serie de Netflix, Narcos.

El joven de 25 a√Īos encarna a un sirviente de uno de los cabecillas del Cartel de Cali, Pacho Herrera (Alberto Ammann).

Pero, ¬Ņc√≥mo fue que lleg√≥ al exitoso show? Gracias a la mano que le dio su hermano: el actor chileno y protagonista de Narcos, Pedro Pascal (cuyo nombre real es Pedro Balmaceda Pascal).

Seg√ļn revel√≥ el propio Pedro a BioBioChile, cuando se enter√≥ de que estaban buscando nuevos talentos para el nuevo ciclo de la producci√≥n, inmediatamente propuso a Lucas.

‚ÄúHay una relaci√≥n de colaboraci√≥n muy agradable con (el productor ejecutivo) Eric Newman, que es el padre de Narcos y se lleva muy bien con el elenco y los guionistas‚ÄĚ, contextualiz√≥.

‚Äú√Čl me habl√≥ sobre los nuevos personajes que tendr√≠a la serie, y le dije que deber√≠a probar a mi hermanito. √Čl simplemente me contest√≥ ‚Äėok‚Äô. Luego le hicieron un casting y qued√≥, porque es un actor incre√≠ble‚ÄĚ, indic√≥ Pascal.

6. Claudia Di Girólamo y Mariana Di Girólamo

Mariana Di Gir√≥lamo se ha convertido en la actriz revelaci√≥n de los √ļltimos a√Īos tras su debut en Pituca sin lucas. Su paso por diversas producciones de Mega la llevaron a conseguir un rol protag√≥nico en Perdona Nuestros Pecados, gracias al cual sigue conquistando al p√ļblico.

Por supuesto por las venas de la actriz corre la sangre de un clan de artista, los Di Girólamo. Mariana es nieta de Claudio y sobrina de Claudia, con quien hoy compite por el rating (su tía es protagonista de Dime quién fue de TVN).

‚ÄúLa sangre tira dicen por ah√≠‚Ķ no es s√≥lo la Claudia, claro que ella ha pasado a ser el rostro de este ‘clan Di Gir√≥lamo’ por su excelente trabajo como actriz, pero tambi√©n est√° la figura de mi abuelo Claudio, que ha sido una fuente de inspiraci√≥n fundamental para m√≠. Claro que al principio van a existir las comparaciones y constantes alusiones, pero es algo natural; con el tiempo y con un trabajo de calidad espero poder ganarme mi propio espacio‚ÄĚ, explic√≥ al desaparecido portal Terra durante los primeros a√Īos de su trabajo en televisi√≥n.

Su t√≠a, en tanto, afirma que no podr√≠a estar m√°s contenta por la joven actriz, a quien califica como talentosa. ‚ÄúEstoy absolutamente orgullosa de ella, es una mujer s√ļper estudiosa y s√ļper seria, que se mete a este mundo, que es complejo, con muchas ganas y con mucha energ√≠a. Ella es una actriz tremendamente talentosa, aparte de bella, y estoy segura de que le va a ir notablemente bien, porque s√© que es muy trabajadora y muy estudiosa, y eso para un actor es fundamental‚ÄĚ, se√Īal√≥.