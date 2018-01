Juan David Rodríguez insiste que no estaba ebrio en Los Lagos y dice que "su show es así"

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 11:05 · Actualizado a las 11:12

Este fin de semana, el ex chico Rojo y cantante Juan David Rodríguez subió al escenario de la comuna de Los Lagos para cerrar un show de talentos realizado en el lugar el pasado sábado.

Al contrario de los que las autoridades y el público esperaban, el artista de 37 años sólo alcanzó a estar 15 minutos sobre las tablas, puesto que el alcalde laguino, Samuel Torres, acusó a Juan David de decir groserías e insultos hacia los asistentes del evento, y de estar en estado de ebriedad.

Tras la polémica, ambos fueron contactados por el matinal de Canal 13, Bienvenidos, en donde entregaron su versión de los hechos.

De esta forma, en un contacto telefónico, el exRojo admitió que expresó algunas groserías sobre el escenario de Los Lagos pero; sin embargo, aseguró que éstas forman parte de todas sus presentaciones abogando que su estilo es un tipo “stand up musical”. “Era después de las 22 horas… entonces era un show para mayores de 18 años”, se defiende el artista y asegura que el público no estaba molesto con su vocabulario. “Tengo grabadas las risas después de las ‘tallas”, añade.

Respecto su estado etílico, Juan David niega que estaba bajo el efecto del alcohol. “Esas cosas hay que demostrarlas. Es muy grave hacer una acusación de Esa magnitud. No es llegar y lanzar cosas”, explica.

Por el otro lado, el líder comunal admite que no se trató de “simples garabatos” sino que de palabras que fueron mucho más allá. “Las palabras que usó fueron ‘viejo c…’, le dijo a un joven ‘¡aplaudan los hue…! ¡Qué son fomes los c…!”, recordó Torres; no obstante, destacó que la más grave fue la que le dijo a una adolescente presente. “Cuando te referiste a la niña, de 17 años, con esas palabras, fue terrible”, detalló.

“Este era un show familiar”, defiende el edil, a pesar del horario. “Por eso pedí que lo bajaran del escenario”, aseveró. “No puedo aceptar el insulto a la gente y la falta de respeto”, subrayó.

Si bien Samuel Torres admitió que no puede asegurar que el cantante estuviese ebrio, explicó que vio cuando le llevaron alcohol a su mesa, en el jurado.

En tanto, Juan David se defendió asegurando que los asistentes no estaban enojados con los garabatos y que “la decisión de bajar el show fue netamente administrativa y no de la gente”. “Lo está haciendo para no pagar el contrato”, expresó. Y calificó como una “injuria” la acusación sobre su ebriedad.

Finalmente, el alcalde señaló que no le negó el pago al músico y le pide que no vuelva a cometer este tipo de errores. “Yo lo único que le pido es ser honesto con el error que cometió. Yo no puedo medir su estado. Sólo le pido que no pierda su talento, y que siga siendo profesional. No estoy negándole el pago. Y aclaro: yo no soy un ‘cartuchón”, concluyó.