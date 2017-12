Revelan causa de muerte de actriz porno de 23 años fallecida tras sufrir ciberacoso

El miércoles fue encontrada sin vida la actriz porno August Ames, quien con sólo 23 años se convirtió en una de las grandes estrellas del cine para adultos.

Según el diario inglés Mirror, la artista canadiense se quitó la vida en su hogar en Los Angeles, Estados Unidos. Así lo confirmó el centro Médico Ventura County, quienes aseguraron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Ames, cuyo nombre real era Mercedes Grabowski, falleció en medio de la polémica tras ser calificada como homofóbica en redes sociales, donde también recibió fuertes ataques de parte de sus colegas y de cibernautas anónimos.

Esto, luego que la actriz rechazara filmar una escena con un actor que previamente había trabajado en una película gay. August se defendió y aseguró que respetaba a la comunidad homosexual, sin embargo, en dicha industria no tenían los mismos estándares de salud ni se les pedía los mismos exámenes.

La joven estaba devastada por los comentarios, los que empeoraban su diagnóstico de depresión, lo que quedó de manifiesto en su último mensaje en Twitter, donde escribió: “Jódanse todos”.

fuck y’all — August Ames (@AugustAmesxxx) December 5, 2017

Tras la muerte de Ames, su hermano James Grabowski criticó a todos quienes la acosaron a través de redes sociales. “El bullying no es una broma. Costó la vida de mi hermana y no la puedo recuperar. La pena que siento por personas que no pueden mantener sus opiniones para ellos mismos es insoportable. Aunque no tengo nada más que odio para cada uno de ustedes que la condujeron a eso, no le deseo este dolor a nadie”, escribió en un mensaje en Facebook que luego borró.

La artista se inició en la industria del entretenimiento para adultos hace tres años, periodo en el que realizó más de 270 películas y ganó dos premios Adult Video News (AVN).

I wish the ends of my hair wrote “send nudes” A post shared by August Ames (@msmaplefever) on Nov 25, 2017 at 1:54pm PST