Javiera Suárez vuelve a pedir que recen por ella tras resultados de exámenes claves

Hace algunos días, la periodista Javiera Suárez anunció feliz que había logrado “meter un gol” al cáncer. Y es que los resultados de unos exámenes claves para averiguar en qué estado se encontraba su enfermedad, habían sido favorables.

“Cuando te enteras que le vas ganado 1 – 0 al cáncer … Vamos por más goles en el partido de mañana!! 📿📿📿 #semanadeexamenes Gracias infinitas por sus rezos y energía!!!!”, escribió junto a un video donde aparece sonriente y bailando.

Pero esa completa felicidad no duró mucho, pues los resultados de los siguientes exámenes no fueron tan buenos como ella esperaba. Sin embargo, la profesional no pierde la fe ni la esperanza.

“La vida es una montaña rusa y pasa a toda velocidad. Tiene curvas, subidas, bajadas… Te hace gritar de felicidad, sentir vértigo, asustarte y llorar de emoción… Te hace elegir si seguir la misma ruta o cambiarte de carril… Te hace rogar que vaya más lento, que nunca deje de subir, porque cuando baja sientes miedo…”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Te hace pedir que por favor se detenga en ese ataque de risa que te da mirar el mundo y ver cómo ellos a veces dudan de ti, pero tú sabes que llegarás al fin del trayecto. Sabes que eres tan valiente y tan fuerte que, a pesar de todo, te volverías a subir”, prosiguió.

“A pesar de la quimio oral que tomo, de los cambios en mi alimentación, del amor y ganas que me mueven por sanarme, de los cientos de rezos y la fe en que Dios ya me sanó; lo cierto es que esta vez los exámenes no salieron tan bien como lo esperado. Pero con @drcristianarriagada estamos tranquilos”, aseguró.

“Sabemos que en esta enfermedad, como en la vida en general, a veces se gana y otras se pierde. Estamos fuertes, necesitando de sus rezos para que los cambios en mi tratamiento funcionen y el siguiente partido el marcador sea a nuestro favor! Gracias, miles de gracias y que Dios los bendiga”, finalizó.

Recordemos que la periodista de 34 años, fue diagnosticada con cáncer de mamas, el que luego se extendió a otras partes del cuerpo, entre ellas a la piel, hígado, pulmón y huesos. En el mismo periodo se enteró que estaba embarazada de Pedrito Milagros, quien nació en perfectas condiciones.