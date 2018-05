Belinda habla sobre su hospitalización: "Fue el peor dolor que he tenido en mi vida"

6 de Mayo nunca te olvidare… El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el ri√Ī√≥n… Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida ūüėĖ L‚Ä™es comparto mi historia: Ayer ten√≠a un concierto en M√°laga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empez√≥ a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el ri√Ī√≥n, tuve que ir al hospital inmediatamente, no pod√≠a caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el ri√Ī√≥n… Ahora tengo que cuidarme mucho m√°s, mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo m√°s importante, tomen agua!!! Aqu√≠ les ense√Īo lo que me quitaron esta ma√Īana en la operaci√≥n ūüėʂĨ alguien ha tenido el mismo problema? Cu√©ntenme su historia…

