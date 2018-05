Belinda cancela show y es trasladada de urgencia al hospital por complicación con un riñón

Muy preocupados quedaron los fan√°ticos de Belinda este fin de semana luego que la cantante se viera obligada a cancelar un show en Espa√Īa. La cantante se iba a presentar en el festival Los 40 Primavera Pop, sin embargo, algunos problemas de salud la llevaron a cancelar su actuaci√≥n.

La mexicana de 28 a√Īos subir√≠a al escenario con Juan Mag√°n en M√°laga (Espa√Īa), pero una complicaci√≥n con su ri√Ī√≥n la llev√≥ directo al hospital. Ante esto, Belinda opt√≥ por disculparse con sus fans a trav√©s de su cuenta de Twitter.

“Les quiero ofrecer mis m√°s sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario. Tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el ri√Ī√≥n. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendr√© informados, los quiero”, escribi√≥ este domingo, recibiendo cientos de comentarios de apoyo.

Les quiero ofrecer mis m√°s sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal ūüėĘ, me trajeron a urgencias por un problema en el ri√Ī√≥n. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendr√© informados, los quiero! ūüíē — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

El d√≠a anterior (s√°bado), la joven se present√≥ en Barcelona (Espa√Īa) sin registrar mayores complicaciones. Incluso Belinda asisti√≥ al evento con un nuevo “look” que consisti√≥ en un decolorado en degrad√© que vari√≥ entre tonos platinados y grises.

Ante la noticia, Juan Mag√°n (quien deb√≠a acompa√Īar a la artista en el escenario) le envi√≥ un mensaje a su amiga para apoyarla en su recuperaci√≥n.

“Recup√©rate pronto amiga, en M√°laga te esperan para disfrutar de tu talento. ¬°Te queremos mucho! Gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en una de las ciudades m√°s bonitas y c√°lidas del planeta…”, escribi√≥ el productor de 39 a√Īos.

Y destac√≥ que “no es su intenci√≥n alarmar a nadie” con su mensaje, si no que pretende “enviar los mejores deseos” a Belinda. “Fue un susto que a veces te da la salud…”, detall√≥.

Hay que recordar que Los 40 Primavera Pop es un evento que la emisora realiza todos los a√Īos, en el que re√ļne a los cantantes que m√°s “suenan” durante el √ļltimo tiempo.