Actriz de Interstellar condenó fallo de la "La Manada" con duras palabras

La actriz y activista feminista estadounidense Jessica Chastain (Interstellar) conden√≥ el fallo de la justicia espa√Īola contra 5 hombres, quienes se denominaban como “La Manada”, los cuales estaban acusados de violar reiteradamente a una mujer durante el Festival de San Ferm√≠n de 2016. La semana pasada, el tr√≠o de jueces conden√≥ a los involucrados a 9 a√Īos de c√°rcel por el delito de abuso sexual, descartando la violaci√≥n.

Tras conocerse la sentencia, la artista norteamericana emitió 2 tuits donde criticó severamente la decisión de la corte de justicia hispana, afirmando que el hecho se trató de un caso de violación reiterada y no sólo abuso sexual.

“Cinco extra√Īos hablaron a una adolescente ebria que pod√≠an ayudar a llevarla hacia su auto. En vez de eso, la llevaron hacia otro lugar donde la violaron en reiteradas ocasiones. Estar inm√≥vil y con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual, es violaci√≥n”, declar√≥.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3

