El dispar presente de tres actores que interpretaron a Jesús en el cine: así lucen hoy

Uno de los grandes clásicos de la Semana Santa son las innumerables películas religiosas que se toman la programación de los canales de televisión abierta y algunos del cable.

Aunque Hollywood se ha encargado de actualizar las historias (recientemente se entren√≥ un nuevo filme sobre Mar√≠a Magdalena), las preferidas siguen siendo las antiguas, especialmente aquellas basadas en el Nuevo Testamento y la vida de Jes√ļs.

Sin duda, la favorita de la mayor√≠a es Jes√ļs de Nazaret, una miniserie que TVN emite cada a√Īo, sin embargo, hay otras como La Pasi√≥n de Cristo que tambi√©n se abrieron paso entre los cl√°sicos.

Y aunque no la den en estas fechas, La Última Tentación de Cristo es otro de los grandes filmes de este tipo y también uno de los más controvertidos.

Pero ¬Ņqu√© fue de los actores que interpretaron a Jes√ļs? Algunos disfrutaron del √©xito pero otros siguen siendo recordados s√≥lo por ese rol, quedando estancandos en ese momento de su carrera.

A continuación te contaremos algunos detalles de sus vidas.

1. Robert Powell

El actor ingl√©s Robert Powell fue elegido por el afamado director y productor italiano Franco Zeffierelli para interpretar en 1977 a Jes√ļs en Jes√ļs de Nazaret.

Aunque en un principio hab√≠a sido elegido para dar vida a Judas, el realizador opt√≥ por √©l luego de verlo con una t√ļnica y pelo largo, dejando de lado sus otras opciones, Al Pacino y Dustin Hoffman.

Lo que el ingl√©s -de entonces 33 a√Īos- no sab√≠a es que su preparaci√≥n para la pel√≠cula no ser√≠a nada f√°cil y requerir√≠a muchos sacrificios de su parte. Para comenzar tuvo que bajar cinco kilos en pocos d√≠as y adem√°s se vio obligado a contraer matrimonio con su novia a petici√≥n de algunos productores extremadamente religioso.

Junto a Zeffirelli también desarrollaron una técnica de actuación muy compleja y que le permitía mantener la vista fija durante siete minutos para crear una sensación de profundidad en las escenas.

La miniserie que dura alrededor de 6 horas y que cuenta en detalle casi todos los pasajes del Nuevo Testamento, hizo que Powell se transformara para muchos en el rostro “oficial” de Cristo, algo que terminar√≠a pas√°ndole la cuenta.

Con los a√Īos no s√≥lo se aburrir√≠a de ver su rostro en publicaciones religiosas, sino que tras terminar el rodaje comenz√≥ a sufrir un delirio mesi√°nico que lo tuvo en terapia durante dos a√Īos.

Asimismo, pese al √©xito que tuvo al principio, tras el debut de la producci√≥n la carrera de Powell se fue a pique y no volvi√≥ a tener otro papel importante en el cine ya que nadie quer√≠a tener la “cara de Cristo” en sus filmes.

En los √ļltimos a√Īos se ha mantenido alejado de las pantallas, pero su voz sigue vigente en comerciales y algunas otras producciones, una de ellas, es la miniserie brit√°nica La Biblia, donde ejerci√≥ como narrador de las historias contadas por History Channel.

Recientemente volvi√≥ a explorar la vida de Jes√ļs en un documental para el mismo canal, El real Jes√ļs de Nazareth, donde viaj√≥ a Tierra Santa para conocer de cerca la historia.

2. Jim Caviezel

En 2004, Mel Gibson dej√≥ a muchos con la boca abierta tras llevar al cine los √ļltimos d√≠as de Jes√ļs, pero a diferencia de otras pel√≠culas, el director se apeg√≥ literalmente a cada detalle de lo escrito en el Nuevo Testamento.

De esta forma, La Pasión de Cristo se convirtió en una de las cintas más crudas y sangrientas de la historia marcando para siempre la carrera de todos los que estuvieron involucrados, especialmente de su protagonista.

Jim Caviezel fue el elegido para interpretar a esta nueva versión de Cristo, sin embargo, no fue nada fácil, de hecho, calificó el rodaje como una tortura.

El actor de entonces 33 a√Īos y que hasta ese minuto ten√≠a una carrera en ascenso, debi√≥ someterse a ocho horas diarias de maquillaje empezando a las dos de la madrugada. Pero ese no era el mayor problema, pues que tambi√©n sufri√≥ de hipotermia, neumon√≠a y hasta recibi√≥ dos latigazos reales. Y como si eso fuera poco sufri√≥ grandes dolores de cuello y de cabeza por cargar la cruz.

Sin embargo, cuando aceptó el papel sabía lo que se venía, incluso al día siguiente de ofrecerle el rol, Gibson lo llamó para preguntarle si estaba seguro de aceptar pues las críticas iban a ser brutales y la filmación intensa, especialmente la de algunas escenas claves como la crucifixión.

“(En la cruz) sent√≠a incomodidad y fr√≠o, porque ese invierno fue dur√≠simo. No pod√≠a aguantar m√°s que diez minutos y, a√ļn as√≠, sufr√≠a much√≠simas veces hipotermia. Los m√ļsculos te tiemblan de modo tan violento que te duele, pero no puedes pararlo. Un d√≠a de viento fort√≠simo cedi√≥ uno de los soportes de la cruz y me disloqu√© un hombro”, se√Īal√≥ al diario espa√Īol ABC.

Tal como predijo Gibson, la cinta fue un suceso mundial pero también un gran escándalo. Algunos países incluso censuraron el filme, lo que terminó por marcar un antes y después en la carrera de Caviezel, a quien -al igual que Powell- la industria le dio la espalda.

Tras la cinta s√≥lo obtuvo papeles peque√Īos y muchos comenzaron a rechazarlo. “Hacer este papel con Mel destruy√≥ mi carrera como actor, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Est√° ha sido una oportunidad √ļnica de fortalecer mi fe”, asegur√≥ a√Īos despu√©s al diario ingl√©s The guardian.

Su suerte cambi√≥ en 2011 cuando se uni√≥ al elenco de la serie Person of Interest, donde trabaj√≥ hasta el 2016, cuando termin√≥ el programa. Este a√Īo retom√≥ el tema religioso al unirse a la pel√≠cula Pablo, ap√≥stol de Cristo, donde interpret√≥ a Lucas.

Pronto retomar√° el rol de Jes√ļs en la secuela de La Pasi√≥n, titulada La Resurrecci√≥n de Cristo.

3. Willem Dafoe

En 1988, cuando existía un mundo muy diferente al de hoy, Matín Scorsese llevó al cine el best seller La Última Tentación de Cristo. La cinta desató controversia en todo el mundo e incluso llegó a ser censurada en varios países, incluido Chile.

Aunque al principio del filme se explica que se trata de un relato completamente inventado, parte del cristianismo vio en la pel√≠cula una afrenta a sus creencias pues mostraba a Jes√ļs llevando una vida normal, con hijos y hasta casado con Mar√≠a Magdalena.

Los roles principales fueron interpretados por Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey, quienes se llenaron de elogios por parte de la crítica.

Dafoe interpret√≥ a Jes√ļs, sin embargo, pes√© a su honesto y alabado retrato, este rol no marc√≥ su carrera, incluso √©l mismo ha asegurado que “hasta el d√≠a de hoy, no puedo creer que fui tan descarado en pensar que pod√≠a lograr hacer el papel de Jes√ļs”.

Muchos podrían pensar que tras la controversia que desató el filme, muchas puertas se cerraron para el actor, pero no fue así. De hecho, luego de la película la carrera de Dafoe despegó y se convirtió en el rostro clásico de los villanos del cine.

Particip√≥ en grandes filmes como Nacido el 4 de julio (1989), Coraz√≥n salvaje (1990) y El paciente ingl√©s (1996), pero tambi√©n en pel√≠culas taquilleras como la trilog√≠a de Spiderman, donde dio vida al Duende Verde. En 2009 se alej√≥ completamente de la sombra de Jes√ļs, al protagonizar Anticristo, escrita y dirigida por Lars von Trier.

Y aunque nunca ha logrado llevarse el premio, Dafoe ha estado nominado en tres oportunidades a los √ďscar, la √ļltima de ellas fue este a√Īo por su trabajo en The Florida Project.