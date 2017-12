Ryan Reynolds muestra qué pasará con Deadpool tras la compra de Fox por Disney

El actor norteamericano Ryan Reynolds se refirió en sus redes sociales a la compra de Fox por parte de Disney, hecho que fue dado a conocer durante este jueves.

Este importante acuerdo permitirá a estos últimos controlar desde ahora una serie de franquicias, entre los que se encuentra Deadpool, súperheroe que es interpretado precisamente por Reynolds.

Es por esto que en su cuenta personal de Instagram, el intérprete subió una imagen en la que aparece el conocido personaje siendo retirado desde Disney World por uno de los guardias.

La irónica imagen tiene relación con el deslenguado y pervertido humor del personaje, lo que claramente contrasta con el tono más familiar e infantil de Disney.

A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Dec 14, 2017 at 7:07am PST

Rápidamente la publicación se viralizó entre los seguidores de Reynolds, sumando más de 820 mil “me gusta” y varios cientos de comentarios.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el actor se refiere a esta jugada entre Disney y Fox. Hace algunos días había señalado: “Es hora de descorchar esa tensión sexual explosiva entre Deadpool y Mickey Mouse”.

Time to uncork that explosive sexual tension between Deadpool and Mickey Mouse. https://t.co/iUEXofWpRu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 6, 2017