Kim Kardashian pierde más de 100 mil seguidores tras difundirse fotos suyas sin retoques

Durante esta semana, varios medios internacionales sacaron a la luz unas fotos de la socialité y estrella de reality estadounidense Kim Kardashian, mientras se encontraba de vacaciones en México.

En las instantáneas aparece la morena luciendo su cuerpo en bikini en las playas aztecas. En una de las ocasiones llevaba un bikini café verdoso y en otra aparece con un croptop y una tanga colaless negra.

Lo que a muchos les llamó la atención fue que esta madre de dos niños no lucía la anatomía libre de imperfecciones que suele mostrar en las revistas y las redes sociales, sino que como cualquier otra mujer voluptuosa tenía una dosis esperable de celulitis.

Aunque no parece algo relevante, a muchos de sus seguidores les molestó descubrir que la estrella de 36 años no tiene un cuerpo tan perfecto y se sintieron “estafados”, pues sus fotos en traje de baño publicadas anteriormente en Instagram no mostraban cómo era su verdadero cuerpo.

👀 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 21, 2016 at 9:34am PDT

“Su cuerpo es tan falso como su personalidad”, “El problema de Kim Kardashian no es tener celulitis, el problema es que ella es tan retocada y photoshopeada, que no sabemos cómo es”, “Me gustaría que nos ejercitáramos como personas normales y no hacerlo para conseguir el irreal cuerpo que muestra Kim Kardashian en las redes sociales, vean el mundo real”, fueron algunos de los comentarios.

De hecho, según la revista Marie Claire, la celebridad perdió más de 100 mil seguidores tras revelarse las fotos.

Pero la bella socialité aún cuenta con 98,8 millones de seguidores, entre los cuales hay muchos que la apoyan. De hecho, algunos señalaron que ella sigue siendo muy hermosa con o sin celulitis.

A continuación te mostramos las fotos de la polémica.

¡No más photoshop! Kim Kardashian exhibe sus verdaderas curvas en diminuto bikini. https://t.co/cEAfOAOSqB pic.twitter.com/VMXVUyHnqs — Enazuero.com (@enazuero) April 25, 2017

¡Entérate! Esta es la mala noticia que atormenta a Kim Kardashian tras la salida de sus fotos sin Photoshop – https://t.co/ddPvVTXH0j pic.twitter.com/NM2z8bJD2I — Noticias24 (@noticias24) April 28, 2017

Si cariños,está es KIM KARDASHIAN. No existe cuerpo perfecto, nuestras imperfecciones son las que nos hacen perfect@s!❤TODO NO ES BELLEZA✨👈🏻 pic.twitter.com/lBqwGpUUp0 — Yanira❣ (@YaniAgudelo1) April 27, 2017

Trasero de @KimKardashian sorprende sin photoshop; la captan en playas de México.https://t.co/d9ka3VNd3T pic.twitter.com/e65Ef7JGsm — Ahora Tabasco (@AhoraTabasco) April 26, 2017