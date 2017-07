Entregan recomendaciones tras aumento de un 6,8% en robo de vehículos asegurados

Los robos de automóviles asegurados subieron un 6,8% respecto del mismo periodo de 2016, sumando 3.899 sustracciones en lo que va del año.

Esta información fue confirmada por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

Un comunicado enviado por la asociación señala que los modelos más robados son el Samsung SM3, Toyota Hilux, Hyundai Accent, Santa Fe y Nissan Terrano.

Según el vicepresidente ejecutivo de la AACH, Jorge Claude los principales motivos de los robos sería para desarmarlos y comercializar sus repuestos, clonación, venderlos fuera de Chile, cometer delitos o utilizarlos durante los fines de semana.

En los automóviles de marca que tienen un valor sobre los $25 millones, las sustracciones aumentaron un 19,6% anual en los cinco primeros meses de 2017, llegando a las 317 unidades. Las principales marcas afectadas son Mercedes Benz, BMW y Audi, con 101, 81 y 54 casos respectivamente.

El 81,4% de los robos de estos vehículos son con violencia, cifra que supera al 75% de 2016. El 23,7% de estos casos han sido mediante el método del “auto circulando”, es decir, cuando obligan al conductor a detenerse, mientras que el 21,5% estuvo ligado a “portonazos”.

Con el objetivo de prevenir estos delitos, la AACH entregó las siguientes recomendaciones:

– Al estacionar el vehículo en la calle, hacerlo en un lugar que esté iluminado y en calles con movimiento.

– Al llegar a la casa, preocuparse de la presencia de extraños antes de abrir el portón o la reja. No dejar nunca el auto encendido, ni con las llaves puestas al bajarse para abrir.

– Instalar dispositivos antirrobo: grabado de vidrios, alarmas inmovilizadoras, traba volante, etc.

– Si se trasladan especies de valor, computador portátil por ejemplo, bajarlos del auto al estacionar. Si no es posible, no dejarlos a la vista.

– No entregar las llaves a desconocidos para que estacionen el auto. Pueden dar una impresión de ser confiables pero no los conocen.

– Cerciorarse de cerrar con seguro todas las puertas del vehículo, incluso cuando esté en movimiento.

– Si se tiene alguna sospecha, reportar al teléfono 133.