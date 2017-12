Marca colombiana busca ingresar y quedarse en el mercado nacional

La marca de productos de limpieza para el hogar ha crecido. El mercado nacional sigue siendo atractivo para inversiones extranjeras, de países tan cercano como Colombia. La marca de limpieza Binner, originaria del país cafetero, llegó hace unos meses a Chile con la intención de concretar éxito y tomar la primera preferencia del consumidor chileno.

La marca nació en Colombia hace 40 años, y son los líderes indiscutido de dicho país. En un comienzo apuntó a un público de ingresos económicos elevados. En la actualidad, es preferida por diversos segmentos de consumidores.

Binner llega a Chile de la mano de Simoniz, empresa que está con los productos desde hace 15 años y es responsable de la expansión internacional de la marca y su distribución .

Luz Parra, gerente Comercial, comentó que Binner está presente en 3 países sudamericanos (además de Colombia) y en todos han tenido un éxito en fidelización de cliente. “Primero partimos en Ecuador. Decidimos emprender la aventura internacional en dicho país y nos fue bastante bien. Luego decidimos incorporarnos en la competencia del Perú, donde los buenos resultados llegaron rapidamente y ahora estamos en el mercado chileno, el cual sabemos que es bastante competitivo”.

A pesar de las condiciones competitivas de nuestro sistema económico, Parra no duda que el éxito será superior que incluso al de Colombia. “Apostamos, y con seguridad, que el número de ventas en Chile será el mayor en toda Latinoamérica”.

La representante de la marca en Chile, añadió que en nuestro mercado hay muchos productos para la limpieza del hogar, pero “pocos tan especializado y con tan buena tecnología como Binner, Nosotros nos hemos especializado en elaborar productos que cumplan con sus objetivos y de la mejor forma”.

“Inmigrante colombianos aportarán un boca a boca muy efectivo”

Una de las colonias de inmigrantes residente más grande de nuestro país es la colombiana. Son miles de de colombianos que han llegado hasta Chile en busca de nuevas oportunidades y éxito.

La marca al ser originaria del país cafetero y lleva bastantes años en el mercado colombiano de manera exitosa. “Es el preferido de mis compatriotas, todos en sus casas tienen un Binner para algo”.

Bajo ese marco, Luz Parra no duda que los mismos colombianos recomendarán este nuevo producto a los consumidores locales. “En estos días que me ha tocado estar en Chile, he tenido la oportunidad de hablar con muchos colombianos que me han manifestado su felicidad por la llegada del producto”.

Con la poca diversidad de canales de distrubución en Chile, para cualquier marca nueva es un reto acceder a los consumidores nacionales. Como en cualquier economía, la competencia termina favoreciendo al consumidor. Veremos si Binner logras sus objetivos y amplia la oferta de productor de limpieza para el hogar.