Falabella acusa que comercio digital genera competencia desleal y pide a Sernac que regule

El alza en la cantidad de plataformas de comercio web internacional tiene a los consumidores contentos por la cantidad de ofertas que allí encuentran, pero no al retail. Por ello, desde Falabella acusaron competencia desleal con respecto a este tipo de plataformas, apelando a que la ley no lo regula.

Según informó Diario Financiero, Gonzalo Smith, gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza, criticó el proyecto de ley que da más atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entre las cuales destacan la facultad de fiscalizar e incluso sancionar interpretando la Ley del Consumidor.

“Lo que no está incluido es el comercio internacional desleal. La tecnología ha permitido acceder a un consumo desregulado y, a lo que me refiero con eso, es que cualquier persona a través de su computador puede comprar, las empresas no pagan impuestos y el Sernac en esto no ha hecho nada”, indicó.

En el mismo medio, Smith aseguró que el proyecto de ley no incluye la opinión de las empresas y apuntó, como alternativa, que el impuesto podría cargarse a las tarjetas de crédito locales.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos que regular pensando en lo digital, no en lo analógico. Necesitamos políticas públicas de carácter digital y, además, hay que saber entender el oportunismo del consumidor, porque precisamente este mundo digital lo que ha hecho es expandir la posibilidad de que se produzcan transacciones en números y en profundidades que nunca habían ocurrido”.