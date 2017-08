Apple anuncia la fecha de presentación del esperado iPhone 8

Bastante expectación hay en torno a la nueva versión del producto estrella de Apple, el iPhone 8. Y aunque no se conocen mayores detalles en torno al móvil, la multinacional estadounidense confirmó su fecha de presentación.

Tal como recogen medios especializados en tencología, como CNET News, el smartphone será oficializado el próximo martes 12 de septiembre, en un evento que se realizará en el teatro Steve Jobs del nuevo campus Apple Park ubicado en Cupertino, California.

“Veámonos en nuestra casa”, es el breve y enigmático mensaje que contienen las invitaciones entregadas por la empresa. Se espera que en la ocasión además se revelen los nuevos iPhone 7s y iPhone 7s Plus.

A pesar del hermetismo con el que se ha manejado Apple en torno al nuevo iPhone, diversos portales han filtrado algunas de sus probables características.

Una de ellas es la plataforma surcoreana Korea Herald, la que en una reciente publicación afirmó que incluirá un sistema de reconocimiento facial, el que sería capaz de escanear el rostro del usuario gracias a su tecnología láser.

“El nuevo sistema de reconocimiento facial con sensores 3D pueden ver la una cara registrada en una millonésima de segundo”, indicó el sitio, lo que haría suponer el fin del sistema Touch ID, al menos en Apple.

Korea Herald añadió que tendrá una cámara 3D en la parte trasera, la que se encargará de tomar imágenes en realidad aumentada.

Anteriormente, el connotado tuitero (y conocedor del tema) Benjamin Geskin había asegurado que además del clásico blanco, negro y plateado, el iPhone 8 tendrá un tono cobre llamado “blush gold”, color que debutará con este modelo por primera vez en la historia de la marca.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017