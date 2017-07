Con ventas estimadas por sobre los 200 millones de discos, Queen es considerada como una de las bandas más grandes de la historia del rock.

La importancia de la agrupación ha sido tal, que incluso a 26 años de la muerte de su vocalista y principal figura, Freddy Mercury, continúa gozando de una enorme popularidad.

Sin embargo, dentro de su enorme base de seguidores destaca uno sumamente especial: tiene sólo 10 años y ni siquiera es humano. Nos referimos a Siri, el asistente personal inteligente de Apple que te ayuda a realizar tareas.

Tal como recoge el sitio de entretenimiento People, esto ha sido comprobado recientemente por diversos usuarios quienes han descubierto lo que pasa cuando le dices a Siri: “I see a little silhouette of a man”.

Se trata de un fragmento de la icónica canción Bohemian Rhapsody. Sorpresivamente, tras leer esta frase, el asistente se convierte en una versión virtual de Mercury, completando la letra del tema.

Lo más divertido es que Siri hace un pequeño cambio en la lírica, ya que en la parte que dice “I’m just a poor boy nobody loves me” (“Sólo soy un pobre chico, nadie me ama”), la reemplaza por “I’m just a poor assistant nobody loves me” (“Sólo soy un pobre asistente, nadie me ama”).

Anteriormente algunos usuarios ya habían notado del buen humor que tiene Siri. La cuenta de Youtube RG Entertainment compartió un video en 2016 en el que demostraba que al preguntar “Who ya gonna call?” (“¿A quién vas a llamar?”), el asistente respondía “Ghostbusters”, en alusión a la icónica película.

Eso sí, posteriormente complementaba su respuesta diciendo: “Or whomever you ask me to call” (“O a quien me pidas que llame”).

Cabe señalar que las respuestas de Siri ha dado pie para que aparezcan bromas que no son tan “divertidas”.

A comienzos de este año se viralizó un mensaje que decía: “A todos los usuarios de iPhone… digan 108 a Siri. Luego me lo agradecerán”.

Como Siri tiene cientos de comandos para preguntar y ejecutar casi de todo, las personas que vieron este mensaje no dudaron en probar.

Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta que, cuando este comando se mencionaba en voz alta, Siri ordenaba al dispositivo contactar a todos los servicios de emergencia disponibles en el área.