Los "gustitos" presidenciales

En el sistema institucional de Chile, el r√©gimen presidencial es tan fuerte e incontestable que los liderazgos que llegan a esta condici√≥n se han acostumbrado a otorgarse ciertas licencias o ‚Äúgustitos‚ÄĚ, como suele decirse, que opacan y erosionan la propia condici√≥n de aquello que se ha dado en llamar la ‚Äúmajestad presidencial‚ÄĚ.

El actual Presidente no iba a restarse de este controvertido h√°bito. De hecho sus salidas de libreto han motivado las llamadas ‚Äúpi√Īericosas‚ÄĚ, realizando ‚Äúmetidas de pata‚ÄĚ que han nutrido con generosidad las burlas de sus m√°s √°cidos e intransigentes opositores, los que ponen en duda los fines altruistas y de servicio p√ļblico que el mandatario siempre est√° recordando como la aut√©ntica fuente de energ√≠a que lo mueve, lejos de los prop√≥sitos de figuraci√≥n personal y codicia que le achacan.

La decisión de nombrar a su hermano Pablo como embajador de Chile en Argentina hizo reaparecer la desconfianza ciudadana que tanto molesta al mandatario. Y con razón, un hermano en tal investidura está distante del carácter de Estado como principio rector en una tarea crucial en las relaciones exteriores por razones diplomáticas, de seguridad y de índole económica, así como del ámbito político y cultural.

Se trata de una tarea de Estado que en determinadas circunstancias puede ser mucho m√°s gravitante que la del propio Canciller. M√°s de 4 mil kil√≥metros de frontera nos unen o separan, seg√ļn sea el curso de las relaciones entre ambos pa√≠ses. Por eso, en este caso no es un v√≠nculo informal o meramente protocolar; es un representante autorizado del Estado de Chile. Este hecho de modo inevitable se instalar√≠a como foco del debate p√ļblico, llegando a ser catalogado como una ‚Äúestupidez‚ÄĚ por un conocido analista de prensa. Nadie cercano logr√≥ advertir al Presidente. Queda claro que no hay ministros capaces de ser o√≠dos por el gobernante. Simplemente, dict√≥ su voluntad.

Estas tareas son atribuciones o funciones decisivas. En toda burocracia, con un gesto o un silencio se puede determinar el curso de una gestión, una confirmación o un rechazo, en actos estatales de fiscalización, regulatorios o presupuestarios que orientan voluminosas inversiones. De ello dependen la suerte de regiones o sectores productivos que requieren precisamente por ello, que el ejercicio de la autoridad sea impersonal. Por el contrario, el vínculo familiar desnaturaliza ese carácter y se convierte en nepotismo.

Algunos se enojan con quienes cumplieron su responsabilidad de servicio p√ļblico al poner de manifiesto el yerro cometido por el Presidente. Como hinchas iracundos del f√ļtbol se equivocan al insultar al √°rbitro cuando cobra un penal por una mano innecesaria de un defensa que se pas√≥ de vivo, y cae en el error de pensar que las reglas son para los dem√°s y no para √©l.

Por el contrario, en un Estado democr√°tico las normas, reglas y los criterios de buen gobierno est√°n para cumplirse. La Rep√ļblica es una normativa expresa y tambi√©n la intangibilidad de h√°bitos que configuran finalmente el respeto al pa√≠s, a su cultura y patrimonio hist√≥rico, que incluyen en forma decisiva el no pasarse de listo, no abusar del poder, no ir m√°s all√° de lo que el ejercicio de la gobernabilidad democr√°tica aconseja.