Andrea García Huidobro y Luis Dubó estrenan obra sobre presos de Punta Peuco

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 13:45

“Lobo” es la obra que reabre el debate sobre el cierre de la cárcel para ex militares y llega al teatro de la mano de la pareja de directores Andrea García-Huidobro (Locos de Amor) y Patricio Yovane (Calígula). Se presentará con sólo 9 funciones entre el 19 y 28 de enero.

La obra cuenta la historia de una pareja que se encuentra atrapada en una relación donde la violencia y el desprecio se han automatizado. Mario (Luis Dubó), representa a un hombre mayor que se ha enamorado de una mujer joven (Valentina Acuña). A través de detalles vemos que llevan mucho tiempo juntos, creando una relación de dependencia insana, y que ella hará lo posible por que Mario enfrente sus actos y sea capaz de sincerar los terrores que lo aquejan.

“Está no es una obra sobre el pasado, es una obra sobre el presente. Sobre cómo el pasado afecta nuestro presente”, comenta el director y también dramaturgo, Patricio Yovane. Con una puesta en escena ágil y cargada de tonos cómicos, Lobo nos hace entrar en el cotidiano de un ex-torturador, mientras nos cuestionamos sobre las maneras en que día a día se replican las mismas conductas de intolerancia e incomprensión a nuestro alrededor. “Hemos adquirido la costumbre de desaparecer a las personas – dice Luis Dubó – Estamos todo el tiempo haciendo desaparecer al otro, no lo vemos, la realidad pasa a nuestro lado, pero preferimos ignorarla, que no exista”.

La obra narra en múltiples capas y nos hace viajar en todos los planos. La música, a cargo de Alejandro Miranda y Felipe Lehmann, crea un ambiente cargado de signos que se suman al trabajo de los actores y la dirección. Para Andrea García-Huidobro “El odio convive con nosotros, en la calle, en las relaciones, en el trabajo. Esto no es normal. Nos encantaría que Lobo fuera una posibilidad, una opción que vaya camino a sanarnos. Si hay secretos en una pareja, la relación se va a ensuciar. Lo mismo sucede con la sociedad, si todavía se guardan secretos es imprescindible que salgan afuera para poder avanzar”.

Dirección: Andrea García-Huidobro / Patricio Yovane

Dramaturgia: Patricio Yovane

Elenco: Valentina Acuña / Luis Dubó

Diseño integral: Mary Ann Smith

Música: Alejandro Miranda / Felipe Lehmann

Fotografía: Dante Yovane / Andrea García-Huidobro

Gráfica: Tomás Urquieta

Asistente Técnico: Víctor Villaseca