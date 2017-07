Estrenan obra sobre aluvión en Chañaral con funciones gratuitas en Valparaíso

Compañía Limitada estrena su cuarta creación “Plan Vivienda”, obra que se sitúa en el desastre ocurrido en Chañaral en marzo de 2015 y que reflexiona sobre las secuelas que aún vive la comunidad.

La obra se presentará desde el 27 al 30 de julio gratis en el Parque Cultural de Valparaíso. Mientras que desde el 10 de agosto al 3 de septiembre se presentará en Matucana 100.

¿Cómo se reconstruye una comunidad? ¿Cómo se avanza después del dolor, el duelo y el quiebre de confianza? Estas son las preguntas que se plantea Compañía Limitada en su cuarto montaje Plan Vivienda, una obra escrita por el integrante de la agrupación y dramaturgo Bosco Cayo, que trata sobre el proceso de reconstrucción que enfrenta la comunidad de Chañaral, luego de ser devastada por el aluvión ocurrido en esa zona en marzo del 2015.

El proyecto se estrenará en el Parque Cultural de Valparaíso (Calle Cárcel 471, C° Cárcel, Valparaíso) este 27 de julio, con funciones gratuitas hasta el 30 de ese mes (retiro de invitaciones a través del sistema de tickets online) para luego ser presentada en el Centro Cultural Matucana 100, desde el 10 de agosto al 3 de septiembre.

La obra comienza en el año 2015, cuando ocurre el desastre, y toma un camino hasta el año 2045, es decir, se presenta como una ficción de 30 años, plazo necesario para que la comunidad pueda levantarse y prepararse ante un próximo evento natural que, dado por las condiciones geográficas de la zona, es inevitable que ocurra.

Al respecto Bosco Cayo explica que «la obra está dividida en tres actos: Cuerpos (2015-2025), Vivienda (2025-2035) y Éxodo (2035-2045). Cada uno da cuenta del avance del tiempo y del viaje que sufren los personajes, desde lo privado a lo público. Esta evolución, se ve marcada por la problemática de la reconstrucción sobre un suelo que se está hundiendo y que tiene un cuerpo en sus cimientos».

Para llevar a cabo la propuesta, la compañía se trasladó a Chañaral con el fin de nutrirse de testimonios y dar a conocer la obra. En conjunto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, los miembros de Compañía Limitada realizaron una lectura dramatizada.

Además compartieron con la comunidad del Liceo Federico Varela, de modo que la agrupación pudo dialogar y recolectar vivencias de los afectados y sobrevivientes de esta tragedia, que sigue latente.

Posterior a esta experiencia, Compañía Limitada realizó su primera residencia en Valparaíso. Fue una semana de ensayos y reuniones con diseñadores y equipo. Esta experiencia culminó con una muestra del avance del montaje a la comunidad, con el propósito de intercambiar experiencias y dialogar en torno a la elaboración de un proceso creativo.

Para la Compañía es importante resaltar esta temática regional, por lo que eligió Valparaíso como sede de investigación, puesto que, al igual que Chañaral, es un puerto con experiencia en temas de reconstrucción luego de catástrofes naturales y sociales.

El diseñador porteño, Miguel Alvayay, aportará desde la visualidad la mirada de una región devastada, que al final, representa todos los puertos, todas las regiones que viven y han vivido una tragedia similar en Chile.

La obra corresponde a un proyecto financiado por Fondart convocatoria 2016.

Ficha Artística

Dirección y actuación: Ignacia Agüero, April Gregory, Bosco Cayo, Jaime Leiva y Verónica Medel.

Dramaturgia: Bosco Cayo (seleccionado por el Royal Court Theatre en Chile y el festival de New plays from Chile en Londres).

Producción: Juan Anania.

Producción Ejecutiva: Gastón Zepeda.

Asistente de Producción y Dirección: Diego Hernández.

Diseño Sonoro: Santiago Farah.

Diseño y Realización Escenográfica: Miguel Alvayay.

Diseñador Gráfico: Hugo Navarro.

Audiovisualista: Pablo Greene.

Asesoría Visual: Henry Serrano.

Sociólogo: Ignacio Elzo.

Prensa y Comunicaciones: Diana Torres y Felipe Menares.

Co producción: Parque Cultural de Valparaiso y Centro Cultural M100.