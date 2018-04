Imagen publicada el año 1921 sería considerada como el primer meme de la historia

El humor a trav√©s de fotograf√≠as que grafican conceptos, emociones, vivencias, rostros curiosos, expectativas y realidades se ha vuelto muy popular en los √ļltimos a√Īos de Internet. Mundialmente, estas series gr√°ficas son conocidas como memes.

Si bien esta s√°tira se ha masificado durante los √ļltimos a√Īos, el usuario de Twitter @YoRHaw subi√≥ a su cuenta personal el que ser√≠a considerado como el primer meme creado en la historia, espec√≠ficamente en el a√Īo 1921.

Este dibujo, publicado aquel a√Īo en la revista estadounidense Judge, grafica la famosa serie de fotos denominada Expectativa v/s Realidad, donde se relata lo siguiente: “Esta es la forma c√≥mo crees que luces al momento de tomarte una foto y c√≥mo realmente luces”.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy

— wida (@YoRHaw) 15 de abril de 2018