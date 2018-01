Continúan las demandas en la música: ahora acusan a Ed Sheeran de plagio "nota por nota"

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 13:01

Tras la bullada acusación de plagio de parte de Radiohead a Lana del Rey, el mundo de la música ha reaccionado susceptible a nuevos enfrentamientos judiciales. El último de ellos involucra al artista británico que más discos vende hoy en el mundo: Ed Sheeran.

La información la confirma el portal de espectáculos The Hollywood Reporter. En este caso, los demandantes son Sean Carey y Beau Golden, dos compositores australianos que aseguran que la canción “The Rest of Our Lives”, que Sheeran compuso junto a Johnny McDaid, Steve Mac y Amy Wadge, es un robo “nota por nota” de otra pieza previamente registrada.

La dupla oceánica afirma que el tema es un plagio de “When I Found You” que popularizó Jasmine Rae. Por el agravio, exigen una grandilocuente cifra, 5 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos) por efectos de daños y perjuicios, pero no sólo eso: también piden un “bloqueo” a “The Rest of Our Lives” por la supuesta claridad del robo.

Sin embargo, para Sheeran y sus socios aquello no es el principal problema. La dificultad se encarna en el abogado que se hará cargo de la demanda: Richard Busch, el mismo que defendió a Marvin Gaye en la disputa legal por “Blurred Lines” del productor Robin Thicke; un juicio que ganó y que a su vez marcó un precedente en los litigios de esta índole.

Esta no es la primera vez que acusan a Sheeran de plagio: antes, ya acumulaba demandas por “Shape of You” y “Photograph”. A continuación, las dos canciones del dilema. Primero “When I Found You2 y luego “The Rest of Our Lives”.