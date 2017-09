Vocalista de Metallica sufre caída en pleno concierto en Amsterdam

Un chascarro no menos doloroso protagonizó James Hetfield, el vocalista y guitarrista de Metallica, durante el reciente show de la banda en Amsterdam. Se trató de una caída a un pequeño foso en pleno concierto, justo después que el músico dedicara muecas lúdicas a sus fans.

Ocurrió cuando el grupo interpretaba “Now That We’re Dead“, el cuarto sencillo de su último disco “Hardwired… to Self-Destruct“. Allí, al momento de darle la espalda al público, James cayó al foso quedando con la mitad del cuerpo afuera. Rápidamente fue asistido por dos personas del equipo técnico que lo ayudaron a reincorporarse, en un accidente que no significó mayor gravedad.

“¿Todo el mundo está bien?“, preguntó Hefield a los fans tras la caída. “Sí, estoy bien. Mi ego, no tanto, pero estamos bien. Se hirieron mis sentimientos un poco“, comentó el músico.

Hetfield tropezó con una de las cuatro aberturas del escenario del “WorldWire Tour“, la actual gira de la banda, desde las cuales se sube el equipamiento técnico al escenario. De inmediato, e incluso antes que el concierto terminara, el infortunio se viralizó por redes sociales, por lo que el baterista Lars Ulrich tuvo que dar explicaciones una vez finalizado el show.

“El estadio completo puede ser un poco intimidante“, apuntó. “Hay que preocuparse de todas estas cosas (…). Algunos de esos aspectos prácticos pueden ser un poco desconcertantes al momento de tocar”, comentó Ulrich a Rolling Stones. Ahora, Metallica continuará girando por Europa, con fechas programadas para septiembre, octubre y noviembre. Tras un pequeño descanso, volverán al ruedo en febrero, marzo, abril y mayo.