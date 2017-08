Julian Casablancas regresa a Chile con The Voidz para "limpiar su nombre"

Julian Casablancas, el líder de The Strokes, regresará este año a Chile pero no con su banda emblemática, sino con un proyecto más personal: The Voidz. Será el segundo aterrizaje de la agrupación en Santiago tras 2014, año en que fueron parte del festival Lollapalooza Chile y, días antes, el número principal de un concierto en el Club de la Unión.

El show se realizará en el Teatro La Cúpula a las 20:30 horas el próximo 14 de octubre, mismo día en que está pactado el recital de U2 en el Estadio Nacional y seis meses después del último arribo del vocalista, en el marco de Lollapalooza Chile 2017 donde se presentó con The Strokes.

El paso de The Voidz por la edición local del evento de Perry Farrell no estuvo exenta de polémica en 2014. En dicha ocasión su debut fue cuestionado tanto por críticos como por el público general, debido a problemas de sonido y a una performance que fue definida como “caricaturesca“.

“La apariencia podría dar lo mismo o incluso integrar un mensaje mayor -un chiste, un homenaje-. Sin embargo, son sencillamente malos, rematados, y factor importante del naufragio del músico neoyorquino como solista“, escribió el crítico Marcelo Contreras en La Tercera con motivo del show en Lollapalooza.

“En sus dos conciertos como parte del cartel de Lollapalooza, Casablancas demostró displicencia al presentarse con un conjunto cuya cualidad es sonar a la manera de un calambre. El viernes, en el Club de la Unión, que tampoco reúne condiciones acústicas para una tocata de rock, el espectáculo fue lamentable”, agregó el periodista.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 28 de agosto a través del sistema Puntoticket. Aún se desconocen los valores, pero estos serán revelados en los próximos días.