Polémica por dichos de cantante Bebe: "No soy feminista; nunca lo he sido y nunca lo seré"

Una entrevista no menos controversial fue la que otorgó la cantante y actriz hispana Bebe a la revista Woman, con motivo de una gira que la tendrá girando por España. Allí abordó diversos temas, entre ellos su posición respecto al feminismo y la realidad que viven sus compatriotas en los ámbitos laborales y sociales. Sus respuestas, descolocaron a más de alguno.

La artista, que en muchas de sus canciones aborda temas referidos a las mujeres e incluso ha contado historias donde ellas son las protagonistas (o víctimas por serlo, como en “Ella“), rechazó que fuera feminista, e incluso dudó sobre las supuestas posiciones dispares que viven en el ámbito local. Según Bebe, el género no ha influido en las dificultades que ha encontrado en la industria musical.

“No. En absoluto. No soy feminista; nunca lo he sido y nunca lo seré. Soy una mujer, eso es lo que soy“, apuntó Bebe, quien luego desarrolló sus dichos.

“Hasta hace relativamente poco no había sentido que si no hubiera sido chica, me hubieran tratado de otra manera en algunos momentos”, contó la intérprete. Consultada sobre si existe desigualdad entre hombres y mujeres, agregó: “La verdad es que no, en muchos momentos no. Y hay muchas cosas que hay que ir mejorando. Sí es verdad que vivimos mejor que en otros países, pero no es suficiente. Sobre todo una de las grandes diferencias suelen ser los sueldos. Esa es, realmente, la mayor diferencia que hay”.

Sus respuestas no pasaron desapercibidas, y ya son varios los medios hispanos que han dado cuenta de ellas. Sobre cuál es el aspecto que más le gusta de su trabajo, la intérprete dijo: “Hay muchas cosas que me gustan, como poder escribir, trabajar con las emociones, la libertad que me da muchas veces para poder estar con mi hija. Y, por otro lado, lo más complicado es la exposición”.

Bebe cumple en 2017 diez años de carrera musical. Ante esto, según ella misma reconoce, ha puesto en perspectiva su carrera. Así la resume: “Pues no sé, he evolucionado en función de lo que he ido viviendo y de los años. Sobre todo siendo mamá; una se vuelve más madura. Me he hecho mayor. Si me preguntas sobre la música… es una década de carrera”, dijo.