Linkin Park publica vídeoclip el mismo día de la muerte de Chester Bennington

Linkin Park lanzó el vídeoclip de su última canción, “Talking to Myself”, el mismo día que se confirmó la muerte de Chester Bennington, su cantante principal.

La banda anunció la publicación del vídeo a las 9:01 AM a través de su Twitter oficial, antes de que él fuera encontrado muerto en su residencia en Palos Verdes, California.

Watch the official #TalkingToMyself music video now – directed by Mark Fiore. #OneMoreLight 🌅 https://t.co/eiqZC9F7EX

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 20, 2017