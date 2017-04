Tal como en "Los Simpsons": Cypress Hill colaborará con la Orquesta Sinfónica de Londres

Ocurrió en el capítulo 24 de la séptima temporada de Los Simpsons, “Homerpalooza”, cuando Homero es reclutado para participar en los show de variedades del itinerante festival de música “Hullabalooza” (parodia de Lollapalooza). Allí, el líder del clan conoce a las bandas juveniles del momento: The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Sonic Youth y Peter Frampton. Era el año 1996.

El episodio es uno de los más recordados por la audiencia: el show de Homero consiste en detener con su estómago el impacto de un cañón. Haciéndolo, se siente una estrella de rock: jovial y en el mejor momento de su vida. Hasta que un médico le advierte que, de seguir exponiendo su cuerpo, podría morir ipso facto en el escenario. El problema es que la siguiente parada del festival es Springfield, y Homero debe decidir si exponerse y quedar como héroe ante sus hijos o cuidar su salud.

Algunas de las escenas más célebres ocurren cuando Homero conoce a los músicos del festival, que no entienden la presencia suya. En bambalinas, antes de una de las presentaciones, Homero es testigo de una postal que con el tiempo se volvió célebre: el diálogo entre Cypress Hill y la Orquesta Sinfónica de Londres.

“¿Quién pidió a la Orquesta Sinfónica de Londres. Tal vez estaban ‘volados’. Cypress Hill, los estoy mirando a ustedes“, pregunta uno de los productores del festival. La banda, entre incómoda e incrédula, reconoce que sí, que ellos los llamaron, y luego le preguntan a la orquesta si conocen la melodía de “Insane in the Brain”, uno de sus temas más famosos. “Generalmente tocamos clásico, pero veamos qué pasa“, dicen, para luego tocar en clave clásica algunos acordes.

Fue justamente este diálogo el que recordó Cypress Hill en su cuenta en Twitter, y que tuvo respuesta cibernética en la correspondiente cuenta de la Orquesta Sinfónica de Londres.

"Did somebody order the London Symphony Orchestra? Possibly while high? Cypress Hill, I’m looking in your direction…" pic.twitter.com/mosOtlRqtB — Cypress Hill ™ (@cypresshill) March 11, 2017

Ante el feedback de los ingleses, los raperos fueron un paso más allá: “Hagamos que pase en serio”, escribieron en Twitter. Y la orquesta respondió con un enérgico “Sí!”. “Sería maravilloso hacer algo con ustedes”, continuaron B-Real y los suyos, y luego la orquesta les pidió que le escribieran un Mensaje Directo por la misma red social.

@londonsymphony Let make something happen for real — Cypress Hill ™ (@cypresshill) 25 de abril de 2017

Pero la remembranza no quedó ahí. Tal como en el capítulo “Homerpalooza”, Peter Frampton interrumpió el diálogo entre raperos y músicos doctos, y reprodujo el que fue su parlamento en la escena: “Esperen un minuto, ¡esa es mi orquesta!“:

¿Llegará a suceder en la vida real? ¿Una versión sinfónica de “Insane in the Brain” con Cypress Hill? Habría que verlo. De ser así, la instantánea se sumaría a la larga lista de hechos que Los Simpsons han predicho. Por lo pronto, B-Real, fundador de Cypress Hill, visitará Santiago el próximo 3 de mayo para presentar, junto a los ex Rage Against The Machine Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, además de Chuck D y DJ Lord de Public Enemy, la superbanda Prophets of Rage, que se presentará en Movistar Arena.