Por segundo año consecutivo "25" de Adele fue el disco más vendido del año

Época de balances de fin de año. Y en ese parámetro, Adele, que en 2016 volvió a la primera plana de los medios gracias a su último disco, 25, saca cuentas más que positivas. United World Charts, la web que registra datos de las listas oficiales de los mercados discográficos, puso a la británica y a su disco en el podio de lo más vendido en 2016.

La cifra es grandilocuente: la voz de Hello vendió más de 4,6 millones de discos, dos millones más que su competidora más cercana, Beyoncé y su álbum Lemonade. Pero este dato no es desconocido para Adele: en 2015, con el mismo álbum, también obtuvo el disco de oro, esa vez con 15 millones de copias.

Y no sólo eso: su anterior trabajo, 21, editado en 2011, se ubica en el puesto número 25 del actual ránking, luego que, también durante dos años consecutivos, fuer a el más vendido en el mundo

El Lemonade de Beyoncé, en el segundo puesto, sorprende luego de la decisión de la artista de no subir sus tracks a Spotify. El tercer puesto es para Drake con Views, que registró 2,6 millones pero 38.000 copias más abajo. Cuarto y quinto escalón para Purpose de Justin Bieber (2,3 millones) y A head full of dreams de Coldplay (2,1 millones), ambos de 2015.

Blackstar, de David Bowie, se ubica en el sexto puesto con 1,9 millones, y luego viene Blurryface de Twenty One Pilots, con 1,6 millones. Le siguen Anti de Rihanna (1,4 millones); Hardwired… To Self-Destruct de Metallica (1,3 millones) y This is acting de Sia (1,3 millones).