Youtuber español analiza las pistas del supuesto plagio de Lana del Rey a Radiohead

Luego que trascendiera que Radiohead iba a demandar a Lana del Rey por un supuesto plagio de la canción “Get Free”, que supuestamente sería una copia de “Creep”, el lío se ha convertido en motivo de debate internacional.

Y es que se trata de uno de los discos más importantes del año (“Lust for life”), y de una de las canciones más emblemáticas de la banda inglesa, que tal como del Rey ya confirmó concierto en Chile este semestre.

“Aunque sé que mi canción no está inspirada en ‘Creep’, Radiohead cree que sí lo está y quiere el 100% de los créditos de la canción. En los últimos meses, les he ofrecido hasta el 40% pero ellos solamente aceptarán el 100%. Sus abogados han estado implacables, así que nos veremos en tribunales”, aclaró Lana del Rey en redes sociales, luego que un tabloide británico revelara la intención del grupo de Thom Yorke.

A pesar que Warner/Chappel desmintió la demanda, el debate sigue y ahora llegó a YouTube, donde uno de sus usuarios analizó nota por nota ambos temas con el fin de llegar a un veredicto.

El youtuber es español y se llama Jaime Altolozano: “Yo más que una opinión, lo que os voy a dar son herramientas para que arméis su propia opinión”, contó el músico, quien luego reflexiona sobre los cuatro acordes centrales en los que se basa el tema: Sol mayor, si menor, do mayor y do menor.

“En música, una secuencia de cuatro acordes es una palabra. Tú no puede plagiar una palabra… Si en mi poesía digo ‘exégesis’, por mas exótica que te parezca la palabra, tú la puedes usar en tu poesía”, fue su primera reflexión al respecto.

“O todo es plagio o nada es plagio. La línea entre inspirarte y robar es muy fina en el mundo de la música”, continúa, para luego rememorar que The Hollies también acusó a Radiohead de haber plagiado un tema suyo para componer “Creep”, en este caso, “The Air That I Breathe”.

“Cuando ellos (Radiohead) compusieron ‘Creep’, no conocían la canción de The Hollies, entonces saben que estas cosas pueden pasar (…). Cogieron un trozo de The Hollies y dijeron ‘a ver si cuela’, pero cuando ellos les coge algo suyo, ahí ya que no cuele”, se quejó el experto, quien también le quita dramatismo al tema.

“Si a mí me preguntáis si Lana del Rey y su equipo han podido hacer esta canción a ciegas y que haya salido así de parecida (a “Creep”), sí, ha podido ser perfectamente”, contó el español, quien da vuelta el juicio y apunta a Radiohead como los “sospechosos” de este caso.

Aquí el video en cuestión: