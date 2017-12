El "documental oficial" sobre los abusos de Harvey Weinstein tendrá una directora a cargo

2017 pasará a la historia como el año en que estalló el escándalo sexual más grande en la historia de Hollywood. Esto, a raíz de de las denuncias por abuso y acoso sexual contra el exproductor Harvey Weinstein, quien ahora será protagonista del “documental oficial” del caso que remeció a la industria cinematográfica mundial.

Así lo anunció la cadena británica BBC, que desarrollará el proyecto en alianza con la productora Lightbox. De acuerdo a su propia descripción, el trabajo aspira a convertirse en “el documental oficial del escándalo de Harvey Weinstein”.

Para llevar la historia a la pantalla fue contratado un equipo de vasta trayectoria en la no ficción, donde destaca la participación de Ursula MacFarlane (“The Seven Dwarfs of Auschwitz”, “Notes From The Inside With James Rhodes”), documentalista e investigadora encargada de recopilar la seguidilla de denuncias y episodios de acoso que protagonizó Weinstein.

La producción ejecutiva recayó en Simon Chinn, el mismo detrás de “Searching for Sugar Man” (2012) y “Man on Wire” (2008). Y si bien el proyecto está pensado para la TV, no se descarta un estreno en salas de cine, con el fin de entrar a las posibles nominaciones del circuito de festivales y premios cinematográficos.

“La ruptura del silencio sobre Harvey Weinstein es un momento decisivo para las industrias creativas y para la sociedad en general”, contó Patrick Holland, director de BBC Two, ente detrás del proyecto. De acuerdo a su relato, la producción contará con las principales denunciantes del caso, quienes contarán sus historias en primera persona.

Un dato relevante tiene relación con los contenidos del documental, que no sólo se remitirá a detallar las historias de las víctimas y sus traumas, sino también a cómo se formó Weinstein y cómo llegó a convertirse en uno de los hombres clave de la industria cinematográfica de Hollywood.