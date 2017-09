"Los versos del olvido" es premiada en Venecia por críticos internacionales

“Los Versos del Olvido”, historia iraní rodada en Santiago, fue premiada por la federación internacional de críticos de cine (FIPRESCI) y también recibió el premio al mejor guión en la sección Orizzonti en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia.

La cinta, dirigida por Alireza Khatami (Irán), y coproducida por Francia, Alemania, Holanda y Chile, compitió en la sección Orizzonti, la segunda sección más importante de la Mostra y una reconocida instancia dedicada a las películas que representan las últimas tendencias estéticas y expresivas del cine internacional.

La FIPRESCI premió el filme “por la complejidad de su visión y la artesanía de su construcción, que pone el acento en la necesidad de contar historias en cualquier circunstancia”, según señaló el fallo del jurado.

Hablada en español e interpretada por Julio Jung y Amparo Noguera -junto a un destacado elenco de actores españoles como Juan Margallo, Tomas del Estal y Manuel Morón, “Los Versos del Olvido” fue escrita originalmente para ser filmada en Irán y se realizó en Chile. El resultado es una historia que podría transcurrir en cualquier tiempo y lugar, sin importar los nombres de sus personajes.

Con respecto a los reconocimientos, Khatami comentó que “estos premios no son nada más que un reconocimiento al talento, oficio y hospitalidad de elenco y equipo chileno. No sólo me aceptaron a mí y mi historia, también me guiaron y enseñaron cine. Estoy realmente honrado de ser parte de este mágico viaje con ellos. Gracias por darme una voz y un hogar”.

Por su parte, Giancarlo Nasi, productor ejecutivo, comentó la sorpresa y emoción por todos los premios recibidos por la película en Venecia. “Cuando dijimos que haríamos una película en Chile, en español, dirigida por un director iraní, muchos pensaron que estábamos locos. Pero el talento de Alireza y del elenco y equipo chileno demostraron que el cine no tiene nacionalidades ni fronteras. Gracias a todos los productores franceses, alemanes y holandeses, y al director Alireza Khatami de Irán, por confiar en nosotros. Siento que el cine chileno ha ganado mucho al abrirse al mundo”, concluyó.

Los versos del olvido

La cinta trata la historia de un anciano cuidador de una morgue lejana, que posee un impecable recuerdo de todo menos los nombres. Pasa sus días mostrando cadáveres a aquellos que buscan a sus seres perdidos y atendiendo a sus amadas plantas.

Cuando la protesta en una ciudad cercana estalla y la milicia encubre secretamente la morgue para ocultar víctimas civiles, él descubre el cuerpo de una mujer joven desconocida. Evocando recuerdos de la pérdida personal, se embarca en una odisea mágica para darle un entierro adecuado con la ayuda de un mísero sepulturero que recoge historias de los muertos, una anciana en busca de su hija perdida hace mucho tiempo y un conductor fúnebre atormentado por su pasado.

El próximo paso para “Los Versos del Olvido” es su participación en el Festival de Cine de Toronto, programada para este martes 12 de septiembre.