Conoce detalles de Chiledoc Conecta para su versión 2017

El productor británico experto en campañas de marketing, Jolyon Rubinstein; Ryan Harrington, ex ejecutivo de Discovery Channel y actual director de programación de Hot Docs; y la productora china Ruby Chen, representante del relevante mercado asiático; serán algunos de los invitados.

De Latinoamérica destaca la participación de Brasil con Canal Curta, la asociación de productores Bravi y la plataforma de distribución Sofá Digital.

Una nueva versión de Chiledoc Conecta, el más relevante encuentro internacional dedicado a la industria documental en el país, se realizará del 12 al 16 de diciembre de 2017 en Santiago. Organizado por la Corporación Cultural de Documentalistas Chiledoc, cuenta con financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y de Corfo Región Metropolitana.

Ampliar las redes de difusión y comercialización del documental chileno y latinoamericano es el principal objetivo de Chiledoc Conecta. Durante cinco días, productores y directores de documentales se reunirán con actores relevantes de la industria internacional y local. Agentes de venta, representantes de televisoras y plataformas online, exhibidores de salas independientes y potenciales compradores estarán presentes en el encuentro.

El evento se orienta a todos los profesionales del mundo documental, con énfasis en productores y directores que trabajen tanto en documentales unitarios como series de televisión. La participación se promoverá mediante convocatoria pública. En caso de requerirlo, los seleccionados podrán optar a becas de hasta $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos chilenos), para productores que vivan fuera de la región Metropolitana, y de hasta USD 350 (trescientos cincuenta dólares) para productores chilenos y latinoamericanos que vivan fuera de Chile.

Los especialistas internacionales que participarán en Chiledoc Conecta lideran sus áreas de trabajo, son actores relevantes y estratégicos a nivel mundial, y ocupan posiciones que permiten facilitar y ampliar las posibilidades de acuerdos y negocios en otros mercados. En su mayoría, visitarán Chile por primera vez, y participarán en reuniones ampliadas e individuales con los seleccionados.

Los invitados viajarán desde Inglaterra, Canadá, México, Brasil y China, todos mercados relevantes en el desarrollo de la producción documental.

“En Chiledoc venimos trabajando desde el año 2010 para insertar a Chile dentro del mercado documental internacional”, declara Flor Rubina, directora de Chiledoc. “Nos alegra comprobar que cada vez es más común que películas y proyectos chilenos sean seleccionados o ganan reconocimientos en el extranjero. Este encuentro de industria apunta al mismo objetivo, pero posicionando a Chile como una plaza atractiva para que expertos internacionales conozcan proyectos no sólo locales, sino también latinoamericanos. Al mismo tiempo, para que productores y realizadores latinoamericanos se encuentren y emprendan proyectos conjuntos”.

“Este año el foco del encuentro será estimular las coproducciones, multiplicar las redes de contacto, entregar herramientas de calidad a los realizadores que participen, de manera de potenciar al máximo su desarrollo artístico”, señala Paola Castillo, directora de Chiledoc, y enfatiza que “cada uno de los invitados a Conecta es un actor relevante dentro del panorama mundial del documental, son personas que están a la vanguardia en cuanto a formatos y temáticas”.

Una mente inquieta, experta en campañas de marketing

El productor y director británico Jolyon Rubinstein fundó Don´t Panic, agencia de contenidos y campañas publicitarias de gran prestigio por el impacto que generan en la población. Ejemplo de su trabajo es el premiado viral para la ONG Save the Children, que concientiza sobre el conflicto en Siria mostrando la realidad de los refugiados a través de los ojos de una niña de 11 años. Por años, Rubinstein condujo el programa The revolution will be televised, de la cadena BBC Three. Hoy encabeza Revolting, espacio televisivo también de BBC, donde continúa parodiando la realidad. Jolyon dictará un taller sobre estrategias de marketing y difusión para documentales.

Desde Canadá amplificando el poder documental

Ryan Harrington, actual director de industria y programación del festival canadiense Hot Docs, será otro invitado. Fue director de adquisición de documentales de Discovery Channel y es panelista frecuente en festivales y eventos de industria a nivel mundial. Fue vicepresidente del Programa de Artistas de Tribeca Film Institute y director de producción de A&E IndieFilms, brazo documental de A&E Television Networks.

La mujer fuerte del mercado asiático

Otra invitada relevante es la china Ruby Chen, pieza clave en el panorama documental asiático. Co-fundadora de CNEX, plataforma de apoyo y estrategias sustentables para la producción de documentales en su país, Chen fomenta la coproducción y exportación de documentales chinos al mundo, y representa una puerta para forjar lazos con el mercado asiático.

Los gigantes de América Latina

El director ejecutivo de DocsMX, Inti Cordera, dictará un taller sobre producción y distribución documental en Latinoamérica, y tendrá reuniones individuales con los proyectos seleccionados en Conecta. El productor y docente mexicano ha dedicado su vida a impulsar nuevos talentos, y apoyar la difusión de documentales nacionales e internacionales.

Desde Brasil vendrán representantes de Canal Curta; de la Asociación Brasileña de Productores Independientes de TV, BRAVI; y la directora de adquisiciones de la plataforma de distribución Sofá Digital, Paula Gastaud.

Puentes con el medio local

Chiledoc Conecta es también un encuentro de importantes actores relevantes de la industria documental nacional, quienes aportan la mirada local al panorama general. Participarán exhibidores y dueños de salas independientes, distribuidores, directores de festivales, programadores de canales de televisión, representantes de organismos públicos, entre otros.