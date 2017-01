Programación Martes: "La muerte a través de los ojos" destaca como estreno en Santiago a Mil

Este martes se estrena de La muerte a través de los ojos, a las 18 horas, en Centro GAM. Un montaje que llega desde el Líbano, con la creación de la Zoukak Theater Company y bajo la dirección de Omar Abi Azar y Maya Zbib, para conversar con la muerte, omnipresente y predominante en todas las aristas de nuestra vida y en el umbral de nuestros pensamientos.

También, bajo la dirección de Paula González y la interpretación de la compañía KIMVN Teatro, presenta su primera función Ñuke, a las 20 horas, en Centro GAM. Un montaje que vuelve al espectador testigo del sufrimiento de una mujer cuando su hijo es encarcelado, mientras resiste junto a su familia y comunidad la represión de las fuerzas policiales. Todos estos diálogos y profundas conversaciones ocurren al alero de una ruca construida especialmente para la obra, donde los asistentes también son parte.

A las 10 horas, en Centro GAM, destaca el Seminario internacional de Artes y Educación, organizado por Laboratorio Escénico. Un espacio para visibilizar y demostrar el rol y la importancia que tienen las artes en la formación de seres humanos integrales y la exposición de casos.

A las 22 horas, Espacio Diana se vuelca al folclor con la presentación De Caramba + Foex + Paulopulus, en el marco de Tocatas Mil. Un ecléctico recital donde resonará la cueca con tintes de jazz, rock, rap, hip hop y electrónica, para dar paso a la electrónica mestiza. Un potente crisol de estilos que demuestra la buena salud de la escena musical chilena.

A Lo Prado llega una compañía alemana, bajo la dirección artística de Fabian Seewald, con Dundu-Luz de Vida, a las 21.30 horas. Una función de magia y ternura que deslumbrará al público asistente.

Programación Gratuita

Espectáculos Calle (Gratuitos)

10.00 a 20.00 horas. ANOTHER PLACE (AUDIO-RECORRIDO/REINO UNIDO-PALESTINA-SIRIA). Desde Descubre Santiago a Mil en Costanera Center hasta Embajada de Siria.

10.00 a 20.00 horas. APPRECUERDOS (AUDIO-RECORRIDO/CHILE-ALEMANIA). Desde Centro GAM y Centro Cultural Estación Mapocho

13.00 y 19.00 horas. TERCERA Y CUARTA FUNCIÓN AS FAR AS MY FINGERTIPS TAKE ME (PERFORMANCE/INSTALACIÓN/FUNCIONES UNIPERSONALES – LÍBANO/PALESTINA). En Centro GAM.

20.00 horas. ESTRENO EL DUENDE ANDALUZ (BOLIVIA/TEATRO MUSICAL). En Teatro Municipal de San Joaquín.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE DUNDU-LUZ DE VIDA EN LO PRADO (PASACALLE-MÚSICA /ALEMANIA). En Los Tamarindos con San Germán, Lo Prado.

Espectáculos en sala

18.00 horas. ESTRENO DEATH COMES THROUGH THE EYES/LA MUERTE A TRAVÉS DE LOS OJOS (LÍBANO/TEATRO). En Centro GAM, Sala N1. (Función agotada)

18.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN EL PAGO DE CHILE (CHILE/TEATRO). En Taller Silgo XX.

19.00 horas. CUARTA FUNCIÓN CAMPO MINADO (ARGENTINA/TEATRO). En GAM, Sala A2, Santiago. (Agotada)

19.00 horas. CUARTA FUNCIÓN UN TRANVÍA LLAMADO DESEO (CHILE/ITALIA – TEATRO). En Sala Antonio Varas.

19.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN PINOCHET, LA OBRA CENSURADA EN DICTADURA (CHILE/TEATRO). En Matucana 100, Espacio Patricio Bunster).

19.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN LO UNICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ, ES UNA GRAN OBRA Y GANAS DE TRIUNFAR (MÉXICO/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

20.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE ÑUKE (CHILE/TEATRO). En Centro GAM, Espacio Público. (Función agotada).

20.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN TRAVESÍA (CHILE/TEATRO-DANZA-MÚSICA) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Sidarte.

20.30 horas. TERCERA FUNCIÓN LAS ANALFABETAS (MÉXICO/TEATRO). En Teatro San Ginés, Sala Antigua.

21.00 horas. TERCERA FUNCIÓN REALISMO CHILE (CHILE/TEATRO). En CA660, Las Condes.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN CORDILLERA (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Oriente.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN RABIOSA MELANCOLÍA (URUGUAY/TEATRO). En Centro GAM, Sala A1.

21.00 horas. QUINTA FUNCIÓN SUITE PARA UN CUERPO Y SU MEMORIA (CHILE/ TEATRO-DANZA). En GAM, Sala B1, Santiago.

21.00 horas. CUARTA FUNCIÓN LA DICTADURA DE LO COOL (CHILE/ TEATRO). En Matucana 100 (Teatro Principal).

21.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS DESAPARECIDO (MÉXICO-ESPAÑA/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN PARECIDO A LA FELICIDAD (CHILE/TEATRO). En Teatro Finis Terrae.

22.00 horas. QUINTA FUNCIÓN DONDE VIVEN LOS BÀRBAROS (CHILE – TEATRO). En Teatro del Puente, Parque Forestal s/n (Agotado).

21.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN MORIR DE AMOR, SEGUNDO ACTO INEVITABLE: MORIR (COLOMBIA/TEATRO). En Teatro San Ginés, Sala Nueva.

Tocatas Mil

22.30 horas. DE CARAMBA + FOEX + PAULOPULUS (CHILE/MÚSICA-FOLCLOR). En Espacio Diana.

Santiago a Mil 2017, cuenta con el apoyo de Minera Escondida y de Radio Bío Bío