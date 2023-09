La mayoría de las razones por las que las personas suelen ser infieles a sus parejas no tienen que ver con el sexo, según los estudios y los expertos.

Sabemos que muchas personas en algún punto de su vida deciden ser infieles a sus parejas en una relación monógama, pero no siempre están claras las motivaciones. Desde simple deseo sexual hasta problemas en el vínculo, son algunas de las razones que suelen plantearse.

En este contexto, una investigación de Journal of Sex Research indagó en el porqué de las infidelidades, basándose en encuestas y análisis previos sobre el tema.

Al respecto, el estudio determinó que hay al menos 8 motivos principales por los cuales las personas son infieles.

Razones más comunes por las cuales alguien es infiel

1. Venganza

En este caso, la persona es infiel para vengarse de una pareja que lo había engañado o bien, porque sospecha de que lo hicieron. También se incluye a aquellos que buscan revancha por un error o falta de respeto de sus compañeros, no relacionado con un tercero.

El especialista en sexualidad, Justin J. Lehmiller, explicó en una columna en Psychology Today, que “ser infiel por enojo fue más común entre aquellos con alto nivel de ansiedad por el apego (mayor miedo al abandono), así como aquellos con alto nivel de evitación del apego (mayor miedo a la intimidad)”.

2. Deseo sexual

Esto hace referencia a quienes deseaban “probar ciertos actos sexuales en los que la pareja no estaba interesada, el deseo de tener relaciones sexuales más frecuentes, así como la confusión sobre la orientación sexual”, dijo Lehmiller.

“Las personas más propensas a ser infieles por razones sexuales incluyen a los hombres, así como a las personas con niveles más altos de ansiedad por el apego y aquellas con menos creencias de crecimiento de la relación (es decir, personas con menos confianza en su capacidad para superar el conflicto)”, expresó.

3. Falta de amor

Aquí la infidelidad ocurre porque la persona está aburrida de la relación o siente que no ama a su pareja.

“Los motivos de falta de amor se relacionaron con tener un alto nivel de evitación del apego, tener más creencias sobre el destino de la relación (es decir, creer que las relaciones están destinadas a ser o no) y tener menos creencias románticas (como la idea de que “el verdadero amor dura para siempre”)”, explicó.

4. Negligencia

En este caso, estaba quienes se sentían abandonados por su pareja porque no pasaban tiempo suficiente con ellos, tenían “conflictos frecuentes o problemas en la relación, así como sentir que la pareja había sido negligente”.

“Los motivos de negligencia fueron más comunes entre aquellos con niveles más bajos de amabilidad (es decir, menos cuidado y preocupación por los demás), más ansiedad por el apego y más creencias sobre el destino de la relación”, indicó.

5. Falta de compromiso

La infidelidad por falta de compromiso se daba cuando no estaban claras las “reglas” de la relación, esta no estaba muy definida o no querían acercarse demasiado a alguien por miedo al compromiso.

“Las motivaciones de bajo compromiso fueron más frecuentes entre aquellos con niveles más altos de evitación del apego, ansiedad por el apego y creencias románticas. También fueron más usuales entre aquellos con menos creencias de crecimiento de relaciones”, afirmó.

6. Factores situacionales

En este caso, se encontraba como excusas: “estar de vacaciones, estar borracho, ser amigo de otras personas que tenían aventuras y sentir que no podías resistirte a una persona que te estaba coqueteando”.

Aquí, “los hombres eran más propensos que las mujeres a informar que las fuerzas situacionales desempeñaron un papel en su infidelidad”, explicó el experto.

7. Autoestima

La infidelidad relacionada con temas de autoestima se produce por el “deseo de afirmar la independencia, aumentar la autoestima, el deseo de reavivar la chispa con la pareja principal, así como el deseo de demostrarle a una pareja que los demás te encuentran atractivo”.

“Ser infiel para aumentar la autoestima se relacionó con ser más alto en la evitación del apego”, expresó.

8. Variedad

Por último, el querer más variedad de parejas sexuales también fue un motivo recurrente. En este caso, muchos dijeron que querían “aprovechar las oportunidades sexuales antes del matrimonio”.

“Las motivaciones de variedad fueron más comunes entre los hombres, así como entre aquellos con una orientación sociosexual sin restricciones (personas a las que les resulta más fácil separar el sexo de la emoción)”, indicó.

Se trata más de deseo de atención que de sexo

Respecto al estudio, Lehmiller advierte que se basó principalmente en encuestas a personas jóvenes y que “es importante tener en cuenta que no siempre somos precisos (u honestos) cuando se trata de inferir la(s) causa(s) de nuestros propios comportamientos”.

No obstante, desde su perspectiva como sexólogo, “esta investigación es informativa porque proporciona evidencia de que las razones de las personas para ser infieles son muchas y variadas. Diferentes personas engañan por razones muy diferentes, y los motivos subyacentes varían según el género de una persona, el estilo de apego y las creencias generales sobre las relaciones”.

Por otro lado, Esther Perel, conocida terapeuta de pareja, señaló en una charla TED que tras años atendiendo a personas “destrozadas” por infidelidades, logró identificar algunas de las razones tras este comportamiento.

Entre sus declaraciones más sorprendentes, la especialista indicó que contrariamente a lo que se piensa, “este asunto se trata mucho menos de sexo y mucho más sobre el deseo”, añadiendo que lo predominante suele ser el deseo de sentirse importante y de captar atención.

“El hecho de que usted no pueda ver a su amante, lo mantiene con ganas, es una máquina de deseo”, expresó

Asimismo, indicó que “vivimos en una época en que queremos perseguir nuestros deseos“, pues “esta es la cultura en la que merezco ser feliz”.