La vida, sobre todo en confinamiento, es la encargada de poner a prueba a las parejas. Pero, por si no fuera suficiente, está también el Relationship closeness inventory.

Se trata de un test para hacer, de a dos, con el fin de medir la afinidad de quienes se han embarcado en una relación amorosa (o de amistad cercana) y necesitan saber qué tan compatibles o afines son, además de cómo van sorteando los acontecimientos que surgen a lo largo (o corto) de su emparejamiento.

Sus creadores son Ellen Berscheid y Mark Snyder de la universidad de Minnesota, además de Allen M. Omoto de la universidad de Kansas. Fue ideado en 1988, pero está vigente y ha sido mencionado en series de televisión de gran audiencia, como The Big Bang Theory.

La pareja conformada por Sheldon Cooper (Jim Parson) y Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik, neurobióloga de profesión), le dio más relevancia al realizarlo y obtener 8.2 de 10 puntos de compatibilidad.

En la trama del episodio 3, de la temporada 8, Penny y Leonard fueron advertidos que, una vez lo tomas, podría no haber vuelta atrás. Curiosamente, ambos actores sostuvieron un romance durante casi dos años. No se sabe si fue por el test, pero su relación terminó y cada quien tomó rumbos distintos.

El test

Del 1 al 10 se evalúa la fortaleza y profundidad en una relación. No obstante, las publicaciones en la web, recomiendan que debes realizar el test con una persona con la que posees una lazo intimo, cercano y comprometido.

De todas formas no está de más si quieres otorgar puntaje a eso que tienes con esa persona con la que sales a fiestas o mantienes acercamientos que no te has atrevido a calificar.

Algo muy importante de aclarar es que, el test, según sus artífices, es una orientación que carece de diagnóstico.

Si pretendes iniciar o acabar una relación a partir del mismo, es mejor que busques a un terapeuta profesional para obtener las respuestas, acorde a casos que pueden ser más complejos de lo que parecen.

Las interrogantes son variadas. Por ejemplo, debes responder: “Durante la semana pasada, ¿Cuántas horas al día (en promedio), pasaste a solas con esa persona por la mañana? (Desde que te levantas hasta las 12 del mediodía)”.

En tanto, también se evalúa las actividades que haces con la contraparte.

A medida, las preguntas y desafíos se tornan más interesantes como reveladores. Prueba de esto, es la parte donde te hacen examinar cuánto haces o dejas de hacer debido a la persona con la que estás evaluando tu relación, ya sea de pareja, amistad o parentesco en grado de consanguinidad.

“Esta persona influye en…” es una de las frases que se desprende del apartado en mención. Se trata, muy probablemente de uno de los más reveladores a la hora de asignar la calificación.

Planes y objetivos futuros. Cuando estás en pareja (de forma sentimental), ese término es fundamental, si es que te ves caminando de la mano con esa persona, directo hacia la meta.

“Cuánto afecta la otra persona a tus planes y objetivos futuros”. 7 niveles llevan a resultados interesantes y hasta “de terror”, si es que quien realiza el test, se lo toma muy a pecho.

Durante la resolución de esta etapa, transitar por “Nada” y “Completamente”, puede hacer la diferencia entre un indicador sano de relación o el desinterés de la contraparte por apoyar los planes y objetivos de su pareja.

Toma el test aquí, si te atreves…

¿Test de pareja o ir a terapia?

Ahora, más que nunca, lo online esta de moda por razones obligadas.

Internet está llena de sitios ofreciendo sus servicios. Los de terapeutas en línea no son la excepción y ponen a disposición esa sesión de emergencia, motivada por un prolongado encierro o una vida en común que puede estar en cuidados intensivos.

Sin embargo, sorprende que dentro del universo de las pruebas de pareja y los ofrecimientos anteriormente citados, exista el de realizar un test para ver si necesitas ir a terapia con tu “media naranja” o limón, dependiendo del estado de la relación.

Es algo así como el preuniversitario de las relaciones, ya que antes de someterte a la prueba, puedes resolver otra para saber si estás en apuros amorosos. Como si el hecho de realizar un test, para ver si necesitas la sesión, no fuera la evidencia suficiente de no irte por las ramas.

Mensactiva.com es uno de los sitios web que tiene vigente este examen.

La prueba consta de 20 preguntas y te invita con un sutil “Déjate llevar y resuelve tus dudas sobre el estado de tu relación en tan solo 1 minuto”.