Todos los sweaters a $9.990: Tricot lanza campaña de descuentos con nuevas tendencias para invierno

La conocida multitienda Tricot, que comercializa principalmente ropa y calzado de elaboración propia, está recibiendo la nueva temporada de frío con las últimas tendencias en sweaters y polerones, las prendas preferidas para el otoño invierno.

En ese sentido, han lanzado una potente campaña de descuentos que ha captado la atención de las consumidoras, pues están vendiendo todos sus nuevos sweaters para mujer a un valor único y económico: $9.990.

Se trata de decenas de sweaters, con modelos y diseños que van desde lo tradicional y básico hasta los más virales de la estación, y a un precio que busca ayudar al bolsillo de las clientas. A continuación, puedes ver algunas de las principales tendencias en sweaters, para que elijas la que más se acomoda a tu estilo.

Nórdicos

Este tradicional patrón, inspirado en los países del norte de Europa, se basa en figuras geométricas como rombos y circunferencias, las cuales usualmente cubren la parte superior del chaleco. Las prendas son ideales para quienes quieren mantener un estilo más relajado y bohemio, y se adapta a personas de todos los géneros, pues está muy presente en las colecciones invernales de ropa femenina y masculina.

Animal print

Un icónico diseño que es el favorito de muchas, imita el pelaje de animales salvajes, siendo los más populares los leopardos, tigres y cebras. De esta forma, crea prendas que aportan un toque audaz y enérgico a nuestro día a día, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier look. Por lo mismo, suele aconsejarse no mezclarlo con otros estampados, para no sobrecargar el atuendo.

Trenzados

Los tejidos con trenzas son amados por muchas personas, gracias a que recuerdan a las prendas de punto tejidas a mano, esas que nuestras madres y abuelas nos hacían cuando niñas. Un chaleco de estos nunca pasa de moda, porque es un clásico de todos los tiempos.

Sin mangas

Los sweaters sin mangas, conocidos también como vest, son una prenda que estuvo muy en boga en temporadas anteriores, pero este año no van a desaparecer: continuarás viéndolos en las calles. Destacan por su versatilidad, pues puedes usarlos tanto para la vida diaria como para situaciones más semiformales y para ir a la oficina.

