Para algunas personas, tomar decisiones es uno de los procesos más complicados durante el día. Esto incluso puede llevar horas y ratos de bastante frustración.

Las decisiones nos ayudan a tener más claridad frente a algunas cosas, proyectarnos profesionalmente o determinar algo sobre la vida personal que puede ser relevante.

Pese a que hay algunas que son más simples, como la ropa a usar durante el día o qué serie ver, hay otras que de verdad se pueden volver un dolor de cabeza, sobre todo si hay factores externos a considerar. El trabajo es una de ellas, por ejemplo.

Es común ver personas que están todo el día tomando decisiones, sin embargo, ellos también pueden terminar extremadamente cansados frente a la fatiga que provoca dicho proceso las 24 horas del día. Según la revista GQ, esto la ciencia lo denomina como “fatiga de decisiones”.

La principal consecuencia de esto es que lleva a no tomar las decisiones adecuadas frente a un proceso determinado o que puede ser relevante, por lo que es importante tomar cartas en el asunto.

Pero tranquilos, para todos aquellos que se complican con la toma de decisiones o que necesitan un respiro de tanto proceso mental, la Universidad de Harvard tiene un método que puede facilitarlo.

Tomar decisiones: Las páginas de la mañana

GQ consigna el artículo A Simple Way to Make Better Decisions de Amanda Reill, escrito para Harvard Business Review, el que se refiere a la toma de decisiones de manera correcta y así alcanzar objetivos.

El artículo habla, entre otras cosas, de un simple truco que ayuda a tomar decisiones y pensar de forma clara, lo que sirve tanto para el trabajo como la vida diaria.

Se trata de “las páginas de la mañana”, una práctica que utilizan los artistas para pensar de forma creativa, desarrollar ideas y salir del bloqueo.

Esto puede ser adaptado para cualquier profesión o contexto, ayudando a mejorar ideas, tener claridad y tomar decisiones de forma eficiente.

¿Cómo se aplica?

Esta técnica consiste en comenzar el día tomando una hoja de papel o cuaderno, donde la persona pueda escribir todo lo que tiene en mente, dudas, inseguridades, retos del día, ideas que puedan surgir o planes, entre otras cosas.

Según GQ, esto ayudará a la persona a entenderse mejor, saber qué es lo que quiere y qué es importante, además de dar claridad para estar mejor preparado frente a una situación y alcanzar objetivos.

Lo importante, es poder hacer esto todos los días y así revisar el progreso, objetivos y aprender. No hay que preocuparse si lo que escribes crees que está mal, ya que es algo netamente personal, por lo que si aún tienes dudas, prueba esta técnica y ve si te sirve para mejorar en la toma de decisiones.