Cada vez falta menos para la llegada del invierno y con ello surge la preocupación de varias familias respecto a la calefacción del hogar. Aunque existen formas eficientes y tecnológicas para mantener una temperatura adecuada al interior de la casa, la mayoría de ellas son bastante costosas.

Sin embargo, calefaccionar tu hogar de manera fácil y económica es posible. Para ello, es necesario considerar aspectos que pueden hacer de tu vivienda un lugar acogedor para sobrellevar las bajas temperaturas durante los meses más fríos.

1. Estufas para calefaccionar tu hogar

Sin duda, uno de los indispensables para esta época del año es la estufa a gas. Estos aparatos son sumamente útiles a la hora de conseguir la temperatura adecuada al interior de la vivienda. Si bien se considera una inversión eficiente, hay otras alternativas más económicas para calefaccionar el hogar.

En caso de vivir en un departamento o una casa de menor tamaño, lo aconsejable es optar por un calefactor eléctrico, una estufa de menor tamaño que emite una alta cantidad de calor, ideal para espacios pequeños y amigable con el medio ambiente.

Si tienes una vivienda grande y con mejor ventilación, la estufa a parafina puede ser la opción más adecuada. Este equipo cuenta con un alto poder calorífico, un consumo eficiente de energía y requiere de un combustible barato para funcionar, lo que se traduce en un mayor ahorro de dinero.

Una de las ventajas común entre estos tres equipos es su facilidad para ser transportado de un lugar a otro, lo cual es beneficioso para calefaccionar diferentes espacios del hogar.

2. Mantenciones en la vivienda

Antes de que inicie la época de lluvia y temporales, es recomendable hacer mantenciones en la vivienda para evitar la fuga del calor desde su interior. Generalmente, estos desperfectos están presentes en ventanas y puertas mal selladas. En dichos puntos puede haber orificios que faciliten el ingreso de corrientes de aire en espacios cerrados.

También, se aconseja cubrir correctamente paredes y techumbre con aislantes térmicos, ya que ofrecen una alta resistencia frente a las bajas temperaturas y, de paso, eliminar fisuras en la estructura.

En este mismo sentido, también se aconseja limpiar y realizar una mantención periódica de los sistemas de calefacción que se utilizan, al menos dos veces al año. Con esta práctica, además de prolongar la vida útil de tus aparatos, se previenen accidentes.

3. Generar un ambiente cálido en tu hogar

Para calefaccionar tu casa de forma inteligente y económica es necesario complementar la función de los equipos de calefacción con hábitos y elementos que pueden hacer de tu hogar un lugar acogedor.

Lo recomendable es aprovechar al máximo la luz solar durante el invierno y ventilar correctamente los espacios, idealmente por las mañanas.

Del mismo modo, se sugiere no calefaccionar los ambientes de la casa donde no haya personas, es decir, sectorizar los espacios de la casa y mantener cerrado aquellos que no se ocupan para conservar el aire calefaccionado.

Otro punto importante es no tener la calefacción encendida todo el día. Lo aconsejable es usarla en determinados horarios o cuando realmente sea necesario incrementar la temperatura del ambiente.

Por último, es relevante vestir con prendas aptas para capear el frío durante el día y tener ropa de cama adecuada para conservar el calor a la hora de dormir. Lo mismo aplica a los pisos, pues si tienes suelos de cerámica, lo ideal es cubrirlos con alfombras para crear un ambiente cálido.