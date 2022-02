¿Alguna vez probaste el vino tinto sour? Cualquiera que sea tu respuesta, no impide que lo prepares este verano. A continuación, te servimos varias recetas con bajo grado de dificultad, más no de alcohol. Es cuando tienes que recordar que vacaciones y moderación, forman un binomio perfecto cuando de descansar se trata. Sírvete, entonces, de estos consejos.

Disfrutar al máximo, con el mínimo esfuerzo. No hay o debe haber culpa en eso. El calorcito del verano, pese a la pandemia y a las dificultades económicas, hay que disfrutarlo. Estamos en un periodo donde la salud es escasa y el estrés es abundante.

Hablando de abundante, en positivo, en Biobiochile queremos compartirte una selección de cócteles, tragos, combinados, como quieras llamarle, fáciles de preparar en casa. Incluso, si has decidido tomar una estancia fuera de tu hogar. Claro está, tomando las precauciones.

La idea es que, con los consejos, hagas rendir en tu procesador de alimentos o juguera ese “traguito” que tanto te gusta, o innoves sobre la marcha de estas vacaciones.

Con esa premisa, pasamos a compartirte cinco preparaciones con las que te lucirás en familia y con los amigos.

Gin Rosa Chá

Los brasileños son los más entusiastas a la hora de compartir la forma de realizar tragos de verano. Pinterest, la red social por experiencia para consejos culinarios y más, tiene, entre uno de sus pines, la preparación del Gin Rosa Chá.

Los ingredientes son fáciles de obtener para los amantes de la ginebra. Estos son:

• Ginebra rose.

• Un sobre de té, de frutos del bosque (marca de tu preferencia).

• Agua tónica.

• Un limón.

• Una raja de canela.

• Hielo al gusto.

En una copa de gin coloca el hielo, el sobre de té, una rodaja de limón, para adornar, la canela al gusto y una medida de gin rose. Añade el agua tónica y remueve para disfrutar este sencillo trago de verano.

A continuación, el video de la preparación, compartido en Pinterest.

José Melón

De los amantes del tequila, la recomendación para otros en este grupo: José melón.

El nombre tiene que ver con la marca de uno de los tequilas más reconocidos. Pero no está de más recordar que debe ser con el de tu preferencia. Los ingredientes para realizarlo, son:

• Tequila Oro.

• Un melón (tuna).

• Un limón.

• Azúcar.

• Hielo.

En una coctelera, vierte un melón en cuadros (media taza, aproximadamente,) y tritura como lo haces con la menta en plena preparación de un mojito. Agrega una cucharada de azúcar rubia. Luego de macerar, exprime medio limón y, acto seguido, agrega una dosis de tequila; después el hielo. Cierra la coctelera, bate con emoción y luego toma una copa de martini (debes haberla puesto antes en la nevera) y coloca sobre ella un colador. Vierte la preparación y estarás a pocos segundos de disfrutar este trago de verano, refrescante.

El orden de los factores, a veces, altera el producto. Por lo tanto, te compartimos el video para que verifiques por ti mismo dicha preparación.

Melón con vino

Si hablamos de prepararse algo tan fácil, como tradicional, ese es el melón con vino. La receta nunca está demás ponerla, ya que muchos que no son nacidos en Chile o Argentina, que es donde se bebe este combinado.

En el portal comidaschilenas.com, dedican un apartado a esta receta, con ingredientes como:

• Un melón tuna, maduro.

• Una botella de vino blanco.

• 100 gramos de azúcar.

• Un plátano (banano, pero de forma opcional).

• Hielo.

Aparte de refrigerar el vino, para que esté bien helado, una recomendación clave en su preparación es saber cortar el melón tuna, de forma que le de estabilidad. Esto se consigue cortando su base exterior. Después se corta la tapa y se procede a sacar la pulpa de esta fruta.

Con la extracción de dicha pulpa, es que se hacen cuadritos y se integra el plátano si así lo decidiste. Posteriormente lo echas dentro del “melón ahuecado, cubrir con azúcar, rellenar con el vino blanco, bien frío y revolver de forma suave para integrar los sabores”, recomienda el sitio antes mencionado. El hielo, es a tu gusto.

Hablando de aspectos claves, es importante que dejes reposar lo preparado durante 10 minutos. Luego de esto, manos a la obra.

Aperol Spritz: otro de los infaltables

Uno de los cócteles de verano que más gozan de popularidad en Chile, y otros países, es el refrescante Aperol Spritz.

Su tiempo de preparación es de lo más expedito, además de fácil de elaborar. Aquí, sus ingredientes:

• Aperol 2 partes (60 Ml.)

• Prosecco / Espumante Extra Brut 3 partes (90 Ml.)

• Soda / Agua gasificada sólo un chorro

• Abundante Hielo

• Naranja.

Ve por tu copa de Aperol, coloca el hielo y enfría con movimientos circulares. Vierte las 3 partes de espumante Brut (90 Ml.) y procede con los 60 Ml. de Aperol o marca de tu preferencia. Luego viene el “shot” de agua gasificada o soda. Mueve, con todo gusto, y a disfrutarlo se ha dicho.

Revisa el video que te ayudará a prepararlo.

Vino tinto sour: un trago de verano

Cuando dices la palabra “vino”, sus adeptos no pueden más que agradecer vivir en un país donde se fabrican los mejores del mundo. Es por eso que, en este verano, hemos decidido colocarlo en el recuento que podría convencerte de probarlo, si no la has hecho.

Los ingredientes a utilizar, están al alcance de tu bar y tu cocina. Lo sabemos.

• Vino tinto.

• Una clara de huevo.

• Limón.

• Estevia

• Hielo.

Vierte el vino tinto, cantidad a tu gusto, en una juguera. Posteriormente, agrega la clara de huevo, el limón exprimido, el hielo y un toque de estevia. Licúa, sirve y disfruta. Así de fácil la recomendación de @gynnaariza en Pinterest.

Te dejamos su video para que revises la preparación.

Vino gin o “Wine gin”

Como ya estamos adentrados en preparaciones con vino tinto, hay otra digna de rescatar en esta selección de tragos de verano, la cuál no dudamos que te será de ayuda.

Es por eso que decidimos colocar el “wine gin”, una preparación baja en grados de dificultad, a la hora de realizarse. Los ingredientes son:

• Vinto tinto.

• Ginebra

• Agua tónica.

• Limón.

• Hielo.

Coloca en una copa de gin, mucho hielo. Cólmala sin miedo. Después, una dosis de gin de tu preferencia. En el video que te compartimos, el coctelero usa Beefeater. Exprime medio limón y añade dos partes de agua tónica o la cantidad que decidas. Mueve la copa y, con la cuchara coctelera, vierte a pausas el vino tinto (En el video utilizan Casillero del Diablo). De esa tranquilidad, dependerá el fabuloso efecto de color que se registre.

Si deseas agregar un grado de dificultad, puedes colocarle espuma de gengibre.

Revisa, de todas formas, el video para guiarte en el proceso.

Para los abstemios

Recuerden que existen amigos o familiares que por decisión propia y convicción no ingieren bebidas alcohólicas. Para ellos, un apartado especial.

La piña colada es refrescante, dulce y otros calificativos que encajan en una copa. En esta se puede prescindir del ron blanco, a la hora de elaborarla.

Una sencilla receta, debido a que existen variantes a la hora de prepararlas, es esta que te compartimos.

Los ingredientes son, según la cuenta @kiwilimon:

• 1 chorrito de jarabe natural

• 2/3 taza de jugo de piña

• 1/3 taza de crema de coco

• 10 hielos

Lo primero es agregar los 2/3 taza de jugo de piña a la juguera, además del jarabe natural. Agrega la crema de coco y licúa. Los hielos, si lo prefieres van en un vaso donde verterás la mezcla, en lugar de triturarlos. Cabe destacar que otras personas prefieren agregar leche evaporada para darle un toque más dulce al asunto.

Mira el video.

Como siempre, no está de sobra recomendarte que la moderación y la vacación son un binomio perfecto. Entonces, a disfrutar de los cócteles de verano, sugeridos. Otras variedades, si lo deseas, también son opción en este periodo de descanso.