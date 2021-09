Con la primavera casi llegando, el tiempo ha comenzado a mejorar y, junto a la disminución en las restricciones de desplazamiento por la pandemia, son cada vez más quienes han vuelto a disfrutar de reuniones familiares o con amigos al aire libre.

Celebrar en un quincho, o haciendo un asado en el patio o balcón, es uno de los panoramas favoritos a nivel nacional, así que aquí te presentamos algunas tendencias en productos que puedes necesitar para que tu junta sea un éxito.

Ahumador para carne con un sabor especial

Las parrillas tradicionales no son la única opción para los asados. Otra alternativa más original de preparar carne y otros alimentos es usar un ahumador a carbón, especialmente creados para ahumar durante todo el día y darle un sabor especial a los alimentos.

Horno eléctrico para preparar pizzas a la piedra

La carne y vegetales asados a la parrilla, si bien son muy populares, no siempre son del gusto de todos. Hay quienes simplemente no disfrutan tanto de esa tradicional forma de cocina. Para ellos también hay otras alternativas que no implican preparaciones a carbón, como los hornos eléctricos para preparar pizza a la piedra.

Las pizzas, una comida bastante universal en cuanto a gustos, tienen un sabor superior cuando se hacen “a la piedra”, y ahora se puede acceder a un horno de este tipo con más facilidad, ya que existen los eléctricos.

Tu propia máquina para shops

Muchos en Chile son seguidores de la cerveza, altamente popular en todas las edades. Si te declaras fanático de este brebaje y acostumbras tomarlo con frecuencia, quizás es hora de que te des un gusto y tengas tu propia máquina para shops. Así es, en el comercio puedes hallar estos aparatos, especialmente diseñados para hogares particulares.

Tablas para compartir

Las tablas para “picar” en compañía de la pareja, familia o amigos, mientras se conversa o se ve una película, son un clásico que ha regresado con fuerza en el último año, siendo una tendencia que se ha impuesto ahora que todos hemos tenido que aprender a disfrutar de nuestro tiempo libre en el hogar. Si eres fan de estas preparaciones, puedes hacerte de una tabla especial y dejar de hacerlo en un plato o bandeja.

Otros accesorios parrilleros: prensas para hamburguesas y más

El mejor menaje parrillero es el hecho con hierro fundido, que puede ser costoso, pero dura para siempre. Además de sartenes y woks, puedes hallar otras herramientas, como prensas ideadas para crear hamburguesas caseras al “estilo americano” y asarlas al carbón.

Otros accesorios que pueden interesarte incluyen planchas churrasqueras, rejillas para vienesas y más. Hay accesorios para todos los gustos. Si quieres vitrinear estos productos y más, puedes ingresar aquí.