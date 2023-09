Cuatro razones para darse una "escapadita" a Buenos Aires

No es por exagerar, pero pasear por las calles de Buenos Aires es algo similar a caminar por París o Barcelona, ya que la influencia europea en su casco histórico es evidente, tanto por sus edificios con sus cúpulas y frontones, con un estilo neogótico que es cuidadosamente conservado.

Tanto así, que la mayoría de los locales comerciales no exhiben grandes letreros casi a todo el ancho del frente, como sucede en Chile. Al revés, tal como en ciudades del Viejo Continente, una pequeña cruz con luces verdes es más que suficiente para indicar dónde hay una farmacia.

Otro de los detalles que llama la atención, son sus calles libres de marañas de cables aéreos. Y la iluminación es casi exclusivamente con faroles, tanto en postes, como también colgando al medio de las callejuelas más estrechas, por encima de las calzadas.

No se siente un turismo forzado y se puede pasear relativamente seguros gracias a la permanente presencia de policías de la ciudad de Buenos Aires, que son distinguibles fácilmente por sus chaquetas celestes, y que están casi en cada esquina.

Sin embargo, tampoco eso significa andar total desprevenido. Lo recomendable, como en toda ciudad capital, es tener cuidado con artículos de valor, como billeteras y teléfonos celulares, especialmente cuando se visita el Barrio La Boca y Caminito, en las cercanías del estadio La Bombonera.

El olor a café recién preparado es una tentación constante para pasar a algunos de los cientos de locales donde los bonaerenses pasan un rato leyendo el diario o simplemente hablando con el garzón, acompañado de algún dulce o chocolate.

Para los menos románticos, también hay infinidad de shows en calle Corrientes, así como restaurantes donde el protagonista es el bife chorizo o la milanesa. Así como locales de cocina italiana, donde los ravioles y lasañas son sencillamente espectaculares.

Pero más allá de la variedad en su gastronomía, a mi juicio hay cuatro razones que considero que son importantes para decidir una “escapadita” a la ciudad de la furia.

1.- ¿Dólares o tarjeta? Qué es lo más conveniente para pagar en Buenos Aires

Si bien para los argentinos no es una noticia feliz, es evidente que los problemas en la economía trasandina son un “atractivo” para los turistas chilenos, ya que el tipo de cambio, es decir, el valor del peso argentino, nos favorece.

De esta forma, lo recomendable es viajar con dólares en el bolsillo y cambiarlos en alguna casa de cambio o en los bancos ubicados en el centro de la urbe.

Incluso, mientras uno camina por algunas calles peatonales, como Florida, o en arterias muy concurridas como Avenida 9 de Julio y calle Corrientes, es habitual encontrar a “captadores” que a viva voz ofrecen cambiar dólares. Aunque, nunca está de más tomar algunos resguardos, como por ejemplo ir directamente a las casas de cambio, para evitar ser estafados.

Según explica Pável Gómez, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, la mejor tasa de cambio es cuando vas con dólares a Argentina y cambias en lo que se conoce como el mercado informal, con los “captadores” que están en las calles.

“Ese mercado informal, que es lo que se llama el dólar blue y que en Argentina se les nombra como los farolitos, ese sería el cambio más rentable, porque ahí se obtiene la mayor cantidad de pesos argentinos por cada dólar”, expone.

Sin embargo, el académico advierte que “ese mercado no está exento de riesgo, a pesar de que como Argentina ha vivido mucho muchas veces esto, los mercados tienden a irse formalizando”.

“Efectivamente, como Argentina ha vivido tanto esto, el riesgo de cambiar de esa manera informal que es en la calle, digamos que culturalmente se ha normalizado, entonces el riesgo es relativamente bajo, pero hay un riesgo, no es cero”, puntualiza.

“Después viene ir con los dólares y cambiarlos en algo que sea un poquito más formal, a lo mejor alguna casa de cambio o un banco. Y por último tendríamos que pagar con tarjeta. Esa suele ser la tasa menos conveniente”, sentencia Pável Gómez.

2.- Panoramas a destajo para recorrer la “Ciudad de la Furia”

Ya con pesos argentinos en el bolsillo, es posible iniciar recorridos tanto en buses de turismo descapotables, muy recomendables para personas mayores, como a través de walking tours, aunque con ropa cómoda porque de verdad se camina bastante recorriendo San Telmo, Recoleta, Palermo o La Boca.

Sin embargo, es posible hacer detenciones en los cientos de cafés, especialmente los denominados cafés notables, que son parte de la cultura bonaerense del encuentro casual alrededor de una bebida caliente.

Un buen ejemplo es el Café La Biela, donde es posible encontrar figuras de tamaño natural de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, asiduos contertulios del histórico local, que nació como una “picada” de los amantes de las tuercas.

De hecho, se cuenta que originalmente era un pequeño bar hasta 1950, cuando un vehículo sufrió la rotura de una biela justo en esa esquina de Junín y Avenida Quintana, por lo que sus ocupantes debieron esperar la ayuda al interior del local, que finalmente se transformó en un lugar de reunión y que terminó por provocar el cambio de su nombre.

Otro de los puntos interesantes a conocer, es el Mercado de San Telmo, ubicado en el barrio del mismo nombre, a solo unas cuadras de la banca donde está la famosa figura de Mafalda, en calles Chile con Defensa. Eso sí, hay que ir con tiempo porque generalmente hay colas para tomarse la fotografía de rigor.

Pues bien, otra de las ventajas de hacer recorridos caminando por las callecitas de Buenos Aires, especialmente en Palermo, es poder ir revisando los hermosos murales, donde destacan artistas como Victoria Ferreyra, una de las muralistas más reconocidas de Argentina.

A través de su movimiento “Pinta Argentina”, la artista no solo hermosea la ciudad, sino que también impulsa una fundación inspirada por los dibujos de su hermanita Beba, quien tiene Síndrome de Down. Pero no son simples grafos o rayados inentendibles, sino que hermosos dibujos y postales multicolores que embellecen casas antiguas y centros comerciales, por ejemplo.

Para los más románticos, también hay otros panoramas como visitar la Librería El Ateneo, ubicado en un edificio donde funcionaba el teatro Grand Splendid. De hecho, sus instalaciones las mantuvieron prácticamente intactas, a excepción de un ingreso al foso, donde una escalera conduce al subterráneo, donde es posible encontrar decenas de vinilos.

El resto del edificio mantiene su escenario, donde funciona un café, además de sus balcones con sillones para disfrutar un tiempo de lectura, además de su platea inundada de libros, conservando sus barandas bajo un techo donde está pintado un fresco de 1919, evocando la paz. Como dato, National Geographic la calificó como la librería más linda del mundo.

Otro de los lugares imperdibles a visitar es el Teatro Colón, ubicado en plena avenida 9 de julio, considerado uno de los teatros líricos más importantes del mundo, junto a la Scala de Milán y la Ópera Garnier de París.

Sus guías relatan con orgullo las presentaciones de la mítica soprano griega, María Callas, así como los tenores Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

También en el cementerio Recoleta, que está ubicado en el barrio del mismo nombre, guarda entre sus tumbas relatos casi míticos, con personajes insignes como Eva Duarte de Perón, así como otros “inquilinos” cuyas historias alimentan el halo de misterio que se respira al recorrer sus soleadas callecitas, como la estatua de Liliana Crociati, quien está inmortalizada junto a su perro Subu, que tiene su hocico desgastado porque supuestamente da suerte tocarlo.

Ya en panoramas nocturnos, recomiendo una visita a los locales de calle Balcarce en pleno San Telmo, en especial La Ventana Tango Show, donde todos los días hay agendados espectáculos de primer nivel, que se pueden disfrutar con un menú de carnes delicioso, pero que también tiene alternativas para vegetarianos y veganos, además de la mejor limonada de la ciudad.

El espectáculo, que mezcla tanto tango nacional como internacional, además de una presentación de folcklor argentino, con show de boleadoras.

3.- Guatita llena, corazón contento

En lo que es gastronomía, la verdad que la variedad es extraordinaria, aunque evidentemente que destacan tanto los restaurantes de carnes, comida italiana y dulces.

Si de parrilladas se trata, está Hierro Palermo – Casa de Fuegos, que conjuga comodidad, excelente atención casi personalizada que ayuda a elegir el mejor corte, además de una cocina abierta donde es posible ver las preparaciones. ¿Mi recomendación? Pida un Ojo de Bife, un clásico para el paladar “carnívoro”.

Adicionalmente, está la cocina italiana, donde es posible desde los platos más clásicos, como lasagna o el risotto, a los más sofisticados, como pastas rellenas, ravioli y tortellini, además de postres típicos, como el tiramisú.

¿Sabías que en Buenos Aires existe un mural para recordar la pandemia? 😯 ¡Si! El #PandaPandemial del artista porteño #AlfredoSegatori está en Villa del Parque. 🐼 “Panda Pandemial” es un juego de palabras para reflexionar sobre este momento trascendental para la humanidad. pic.twitter.com/rXAqLnd5DZ — VisitBuenosAires (@visitbaok) August 8, 2023

Aunque no tiene una larga tradición, ya que fue inaugurado recién el 2021, un lugar muy recomendado es IL Giardino Romagnoli, donde se puede disfrutar desde una burrata con rúcula, pulpo a la chapa, sorrentinos de salmón y raviolones de queso azul. Y las pizzas son de masa madre, crocantes y delgadas.

Para compensar el paladar, es posible una visita a uno de los tantos cafés notables, como la Confitería La Ideal, donde solo al cruzar sus puertas es como entrar a otra época, en un edificio totalmente restaurado con una cúpula centenaria, y cuyas preparaciones de dulces y chocolates son verdaderos bocados de placer.

4.- Viaje low cost a Buenos Aires

Si bien el viaje a Buenos Aires no es tan barato debido a las tasas de embarque, de todas maneras es posible volar por pocas lucas en aerolíneas “low cost”, como JetSMART.

Pero además, existen otros “trucos” para ahorrar, como por ejemplo viajar en temporada baja y en días de semana.

Justamente, la aerolínea junto a BancoEstado lanzaron la campaña “Beneficios que alivian tu bolsillo”, una iniciativa que tendrá descuentos para vuelos internacionales.

Estos beneficios estarán disponibles para todos los clientes de la entidad bancaria que paguen con sus tarjetas Visa Débito y Crédito BancoEstado – incluidos clientes CuentaRUT – donde podrán encontrar descuentos de 50% para pasajes para destinos internacionales desde y hacia Chile, y también para el equipaje de bodega.

Estos descuentos estarán vigentes entre el 6 y el 14 de septiembre – o hasta agotar stock – para volar entre el 25 de septiembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.

Para acceder a estos descuentos solo debes ingresar a www.jetsmart.com, hacer clic en la pestaña “Clientes BancoEstado”, y pagar con las Tarjetas BancoEstado, con opción de pagar en 6 o 12 cuotas sin interés.

Al respecto, Víctor Mejía, CCO de JetSMART, comentó que “queremos que con esta promoción todos puedan tener la oportunidad de viajar a reunirse con familiares o amigos durante el período estival y volar a nuestros destinos internacionales”.

Pero también, existe la opción de viajar en otra de las aerolíneas low cost, como SKY, que ofrece vuelos tanto a Aeroparque, como también a Ezeiza, con 2 frecuencias semanales.

“Estamos felices de poder operar en este aeropuerto, ya que es altamente demandado por nuestros pasajeros”, sostuvo la country manager de SKY, Andrea Jans. “De esta forma estaremos operando en los dos aeropuertos de Buenos Aires, aumentando las frecuencias que conecten a la capital argentina con Santiago”, añadió.

Mientras, Darío Ratinoff, gerente comercial de JetSMART Airlines Argentina, también destaca que “estamos con 12 frecuencias del Aeroparque Internacional Jorge Newbery semanales, pero dependiendo de la semana, estamos entre 17 y 19 frecuencias semanales hacia y desde Santiago de Chile”.

Por último, el ejecutivo resalta las bondades de Buenos Aires, que las hace un destino más que atractivo.

“Gastronómicamente, es una ciudad que ofrece muchas variedades. También tienes muchas opciones de salida nocturna, Buenos Aires es una ciudad que no duerme, puedes comer a cualquier hora, salir a cualquier hora y además de visitar los distintos barrios de la ciudad. Hay de todo para hacer y para pasarla bien”, concluye.