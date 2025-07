Oasis inició su gira mundial el viernes en Cardiff, Gales, con la que regresó a los escenarios después de 16 años. Y aunque hasta el Principality Stadium llegaron 74 mil fanáticos, hubo uno que se viralizó una vez terminado el show.

Se trata de Mario Aránguiz, chileno de 36 años y oriundo de Concepción que con su camiseta estilo retro de la selección nacional disfrutó a más no poder la reunión de la banda liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Su video en el concierto ya se masificó en plataformas como Instagram.

Luciendo orgulloso una bandera chilena, Aránguiz fue testigo privilegiado del show, rompiendo la voz a sólo metros del escenario.

La idea de ir al show nació inmediatamente en 2009, año en que la banda se separa. Esto fue como una puñalada en el corazón, considerando que es la banda sonora de mi vida, con la que crecí y no podía quedarme sin volver a verlos”, comenzó señalando en conversación con BioBioChile.

“No pasa un día que no escuche Oasis, que no toque Oasis en mi batería, me he visto todas las entrevistas, los DVD’s, todo. Mi cantidad de tiempo invertido en Oasis es una locura. Yo tenía 20 años cuando se separaron”, contó.

“Y durante estos 16 años yo planeé qué hacer si alguna vez se reunían. Lo discutíamos con amigos, por si volvían en Manchester, pensábamos en que estaríamos estudiando o que habría que vender cosas. Y por suerte me pilló ahora en mi adultez, que tengo un buen trabajo y me permitió viajar”, mencionó.

“Teníamos casi una red de contactos armada por el mundo para alertarnos si es que alguna vez se reunían para organizarnos con la compra de entradas (…) Me costó conseguir entrada para el primer show del 4 de julio, tuve que pagar un poco más pero lo logré”, sostuvo.

Aránguiz cuenta que fue al show en compañía de dos de sus mejores amigos penquistas. “Fui con César Aleuy, que era compañero de universidad, y Christian Ovalle, que lo pueden ver con la polera del Fernández Vial. Ellos también viajaron desde Concepción”, dijo.

Una oferta por su camiseta

El fanático, quien actualmente se encuentra radicado en Francia, contó que una vez terminado el show otro seguidor del grupo le realizó una insólita oferta.

“Un dato freak es que después del show me ofrecieron en un bar 200 lucas por la camiseta de Chile, porque a la gente le encantó”, confidenció el fanático penquista.

“Él estaba borracho y cuando le dije que no, me mostró la billetera y me ofreció 300 libras esterlinas -unos 380 mil pesos chilenos- solamente para ponérsela y tomarse una foto”, contó.

Sin embargo, afirmó que no le dio mucha confianza el ofrecimiento así que le dijo que no. “Pero algo generó esa camiseta, estaba cargada”, expresó.

“Fue un show muy emocionante”

En cuanto al concierto, el fanático dice que estuvo “increíble”, con la banda ofreciendo hit tras hit.”Si no me equivoco fueron 23 canciones y fue muy emocionante”, recordó.

“Yo iba en el tren camino a Cardiff y ya iba llorando, imaginando cómo iba a ser el momento en que salieran con este tema famoso que es la intro de Oasis que se llama Fuckin’ in the Bushes, en donde la gente se vuelve loca”, comentó.

“Pensando en eso me corrían las lágrimas así que cuando estuve ahí y pasó, fue euforia, nostalgia… una mezcla de emociones. Sumado a escuchar todos estos himnos con los tipos a 10 metros de mí, fue muy surreal, era como un sueño. Fue una espera de 16 años que llegó a su fin”, enfatizó.

Aránguiz recordó su pasó por un programa de televisión en Chile cuando formaba parte de una banda tributo. “Mi fanatismo parte por el hecho de que armé mi proyecto de banda en Chile que se llama Morning Glory“, señaló.

Junto a esa agrupación participó en el programa Yo Soy de CHV. “Fuimos eliminados frente a The Beatles, pero llegamos a instancias finales. Fuimos famosos en esa época jaja, estuvimos mucho en redes sociales”, indicó.

“Terminamos tocando en festivales, tocamos en La Batuta, en el Oktoberfest, en bares de Santiago, Viña, Valparaíso, Talca, etc”, cerró.