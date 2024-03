Los accidentes en televisión son más frecuentes de lo que se cree. De hecho, hasta los más experimentados pueden sufrir uno. Precisamente, esto le pasó a una reconocida periodista peruana, quien sufrió una dolorosa caída de su silla en pleno noticiero en vivo.

Se trata de la comunicadora Alvina Ruiz, rostro del programa informativo América Noticias que protagonizó un hilarante momento en televisión el pasado martes y que luego se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video, se observa a la periodista junto a su colega Gunter Rave presentando las noticias del día. Luego de terminar una nota informativa y dar el pase a los conductores, Ruiz cayó estrepitosamente al suelo, mientras su silla salía lentamente de pantalla.

Periodista peruana sufre caída en vivo

Pese a la dolorosa caída en vivo de la comunicadora, su compañero se mantuvo sereno y continuó presentando las noticias en la mesa de conducción. Al cierre del programa, la conductora peruana se refirió con humor a lo sucedido.

“Me están escribiendo. Estoy bien. Hemos tenido un pequeño accidente, no me ha pasado nada, simplemente tuve un resbalón”, comentó la profesional entre risas. Al parecer, el accidente se desencadenó porque la presentadora no logró sentarse correctamente en la silla.

Tras viralizarse su pequeño accidente en internet, Ruiz agradeció la preocupación de los televidentes. “‘Caerse está permitido, levantarse es obligatorio’. Gracias por el cariño y preocupación. Si arranqué una sonrisa en medio de tanto problema, entonces, el incidente tuvo algo positivo”, escribió.