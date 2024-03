Una triste escena se registró en la playa de Venice en Florida, en Estados Unidos, donde un cachalote murió por motivos que aún son investigados.

El animal, de unos 15 metros, fue visto la noche del pasado domingo y se cree que aún estaba vivo, sin embargo, a la mañana siguiente ya estaba varado y muerto.

Por protocolo, se coordinó su extracción por parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y un laboratorio marino local, consigna el portal TMZ.

Como ya se estaba empezando a descomponer, iniciaron el procedimiento correspondiente para retirar al cachalote, por lo que las autoridades solicitaron a los bañistas que no se acercaran a la playa, añade el medio.

Según NBC News, se le tomó exámenes al cachalote, que era del porte de un bus escolar, pero los resultados podrían tardar semanas. En todo caso, no se descarta que la ballena haya estado enferma, ya que estaba muy delgada para su tamaño.

Durante el proceso de necropsia, una gran cantidad de sangre cayó al mar, por lo que se reiteró el llamado a los bañistas de no ingresar al agua, ya que la sangre, que como se ve en imágenes abarcó un gran espacio de playa, podría atraer a tiburones.

La ballena fue mutilada y parte de ella será enterrada en un lugar alejado, sin embarco, según TMZ, mientras esto ocurría, un grupo de personas que estaba en el lugar realizó vítores mientras cortaban al animal.

Desde PETA señalaron que no se oponen a los procedimientos del NOAA, pero enfatizaron en que cualquier muerte de un animal acuático es una tragedia, por lo que llamaron a todas las personas que se sintieron molestas o pasadas a llevar, a que se hagan veganos.

A 44 foot, 70,000 pound WHALE got beached near me, in SW Florida on Sunday and died Monday… they hauled it out 15 miles offshore today . Told people to stay out of the water due to all the blood attracting SHARKS !! Crazy people in typical #FloridaMan style, swam anyway. pic.twitter.com/WnLKnnCPqZ

— TinkerTweets45 ✝️🇺🇸🇮🇱🎗️ (@Tinktweets45) March 12, 2024