El youtuber y periodista venezolano conocido como Óscar Alejandro en redes sociales sorprendió tras visitar dos ciudades del sur de Chile: Frutillar y Puerto Varas.

El creador de contenido quedó maravillado con las locaciones, llegando a catalogar a Frutillar como “la Suiza de Latinoamérica“. Su video recorriendo dichos lugares se titula “El pueblo de CHILE donde MILLONARIOS van de vacaciones!“, y ya acumula casi medio millón de visitas en Youtube.

Óscar ya había visitado nuestro país en otras ocasiones. El periodista conoció Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, por lo que esta vez decidió partir rumbo al sur, quedándose, primeramente, en el reconocido Nothofagus Hotel, Reserva Biológica de Huilo Huilo, en Panguipulli.

Youtuber venezolano se encanta con Frutillar

Después de su estancia en el lugar, el comunicador partió a su destino. Óscar comenzó a relatar en su video que, según lo que le habían comentado, tanto Puerto Varas como Frutillar “son los predilectos por las personas que más tienen dinero para irse de vacaciones”.

El youtuber partió su ruta por Frutillar, mostrándose en el icónico muelle de la ciudad, que ha sido la locación de tantas postales del lugar. Ahí, destacó los volcanes nevados que podían verse a la distancia. “Son una preciosura“, dijo el venezolano, señalando el Volcán Osorno y el Volcán Puntiagudo.

Le llamó la atención considerablemente, además, el hecho de que hubiera gente bañándose en el Lago Llanquihue a pesar del frío que se sentía en el momento.

“Hay personas que se están bañando en las aguas del lago, y, ¿por qué me llama la atención? Porque está haciendo muchísimo frío. Según mi reloj, están haciendo 15°C, y no me puedo imaginar lo frías que están las aguas ahí“, apuntó Óscar.

Posteriormente, el extranjero se dirigió a hacer algo que le habían mencionado como una de las cosas más importantes por hacer en Frutillar: comer kuchen.

“Frutillar es el pueblo alemán de este país“, agregó durante su relato. Y así, partió a un local de la zona a probar el strudel de manzana y una porción de kuchen de frutos rojos, el que le fascinó. “¡Divino!”, exclamó al degustarlo.

Óscar volvió después a la costanera para apreciar el paisaje que tanto destacó a lo largo de su registro. “Yo que amo la nieve, esto es la Suiza de Latinoamérica“, lanzó en una de las tomas.