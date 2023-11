La influencer mostró en TikTok su peculiar forma de preparar la hallulla para la once, además de hacer un completo "natural" sin pan, atribuyéndolo a la cultura chilena.

La hallulla, la marraqueta y tantos otros tipos de pan son los elementos esenciales de una once totalmente chilena, así lo quiso demostrar la influencer conocida en la plataforma de micro videos como “viajera viajando”, donde se viralizó tras enseñar la peculiar forma en que prepara el mencionado pan.

A través de la red social, la influencer, cuyo nombre real y nacionalidad se mantienen en el anonimato, suele mostrar recetas chilenas, las cuales realiza a su propio estilo. Sin embargo, en uno de sus últimos registros causó debate.

En el video que ya acumula más de 180 mil reproducciones, titulado “Cosas de Chile: once”, la joven muestra como quita el centro de una hallulla usando de molde un vaso, posterior a ello lo lleva a un sartén donde quiebra un huevo en el orificio. Por si fuera poco, luego le agrega cubos de cebolla morada, trozos de tomate y perejil.

Su forma de cocinar generó varios comentarios en la red, donde le aseguraron que la preparación no es propia del país: “Nunca hacemos eso en Chile”; “Soy chilena y primera vez que veo algo así”; “No conozco a nadie, pero a nadie en chile que coma así… Por cierto, soy chileno”.

No obstante, este no es el único video donde recibió ácidos comentarios por su forma de preparar once, puesto que en otros registros mostró una mezcla de palta, ajo, quesillo, lechuga, tomate, limón, almendras y salsa de cilantro, con la que untó la hallulla. “Eso es un revoltijo de comida”, le aseguraron entre varios comentarios.

Pero el que más debate causó fue su preparación del completo, el que hizo de manera “natural” sin usar pan ni salchichas. En una cama de hojas de lechuga, agregó zanahoria rallada, tomate, palta, queso y una salsa verde. “Eso no es un completo” y “Ya siento lo que siente los japoneses con el sushi”, le escribieron.

Pese a que algunos se mostraron abiertos a probar las preparaciones, la influencer detrás de la cuenta no se ha referido respecto al revuelo que han causado sus recetas.