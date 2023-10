Hace algunos años, dos policías de Los Ángeles, identificados como Louis Lozano y Eric Mitchell hicieron noticia luego de ignorar un robo, saltarse algunas señalas de alto, conducir en sentido contrario y superar los límites de velocidad, para atrapar a un Snorlax y a un Togetic en el juego Pokémon Go.

De acuerdo con el portal 404 media, esto ocurrió en 2017 y los policías fueron descubiertos a los pocos minutos, luego de que desde el Departamento de Policía de Los Ángeles, notaran que la pareja en turno no contestaba los llamados de emergencia de otros policías.

Lozano y Mitchell terminaron regañados por el oficial de alto mando José Gómez, quien les pide explicaciones sobre lo que habían estado haciendo en los últimos 40 minutos. Estas acciones finalmente condujeron al despido del par.

De acuerdo con los registros que logró conseguir el medio seis años después, los policías se encontraban patrullando cuando recibieron una llamada por radio notificando un robo en curso dentro de un local justamente al lado de donde estaban estacionados.

Sin embargo, ambos decidieron ignorar los reportes de los otros policías e incluso se burlaron del asunto, manifestando que no querían ayudar e ignorando otro llamado donde se les cuestionaba directamente por no contestar.

Acto seguido, Lozano y Mitchel proceden a recorrer las calles buscando a un Snorlax y un Togetic de alto nivel que querían capturar en el videojuego móvil.

Inicialmente, el medio había tenido acceso al reporte del momento en que los policías iniciaban la “caza” y hablaban del juego, pero no fue hasta este martes que consiguieron el video a través de una solicitud de registros públicos.

La travesía dura aproximadamente unos 23 minutos, aunque los medios cortaron el metraje para dejar las partes más cruciales. Allí se puede ver como la presencia de la patrulla generó que algunos autos se apartaran del camino para ceder el paso.

Asimismo, los policías se quejan de los semáforos en rojo y conducen por calles residenciales superando el límite de velocidad, ante la urgencia del cronómetro del juego para alcanzar a los Pokémons.

Mientras intentan llegar dentro de los 2 minutos que sugiere la app para atrapar al ejemplar, Lozano y Mitchell casi entran en sentido contrario en una calle de una sola dirección, también hablan sobre algunos atajos, pasan una señal de alto y estacionan mal en otra calle.

Finalmente, todo indican que lograron atrapar a Togetic, evolución del conocido Togepi, pero se desconoce si logran capturar a Snorlax. “Los muchachos van a estar muy celosos”, comentan.

New from 404 Media: we finally got the dash cam footage of the two LAPD cops who ignored a robbery in progress to play Pokemon Go. Shows they sped through residential areas, drove wrong way down one way street to chase Pokemon

"Got him!" one shoutshttps://t.co/rWI89guX5c pic.twitter.com/EMbl06vMGj

— Joseph Cox (@josephfcox) October 10, 2023