Es común entrar en redes sociales para encontrar una curiosa tendencia. A través de un audio, millones de usuarios se graban en situaciones con un objeto gastado por el paso del tiempo. Como en el video viral “Estoy cansado jefe”.

Así, son varios objetos que funcionando apenas, logran cumplir su función. De este modo, la gracia consiste en poner de fondo el diálogo de la película que en Latino América se llamó Milagros Inesperados, dirigida por Frank Darabont y estrenada en 1999.

La cinta narra las desventuras de John Coffey, un reo con poderes sobrenaturales, acusado de violar y asesinar a dos niñas, siendo culpable de un crimen que no cometió, y que desde el pasillo de la cárcel, lograr dar un sentido de humanidad a sus guardias y a sus compañeros de celda.

Cuál es el diálogo del video viral “Estoy cansado jefe”

No obstante, el diálogo es el siguiente: “Estoy cansado jefe, cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia”, dice al principio del discurso de Coffey, interpretado por el difunto actor Michael Clarke Duncan, que falleció tras sufrir un ataque cardíaco en 2012.

A continuación, el diálogo termina con la siguiente reflexión: “Estoy cansado de no tener un amigo con quien estar, que me diga a donde vamos, de donde venimos y porqué, cansado de las personas que son feas con las otras, estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor, son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme ¿Puede entenderlo?“, le dice al personaje del guardia de Paul Edgecomb, interpretado por Tom Hanks.

De hecho, el ingenio de los internautas llegó a tanto, que varios usuarios se grabaron en situaciones diferentes, como el usuario que tenía un mazo de cartas Uno.