Son muchos los extranjeros que han rescatado las bondades de Chile en redes sociales. Esta vez fue el turno de Francis García, una joven venezolana residente en nuestro país, que se volvió viral en TikTok tras compartir sus apreciaciones.

En un video titulado “Cosas que amo de Chile siendo venezolana”, Francis destacó principalmente la libertad que siente en Chile respecto a su apariencia, pues en su país existe mucha presión por cumplir ciertos estándares de belleza.

Venezolana indica las 4 cosas que ama de Chile

“Cosas que amo de Chile siendo venezolana. Chamo, aquí puedo salir en pijama para la tienda y la gente no está pendiente de mí como en Venezuela, que tenía que salir con ‘un pintón’ si no me comían viva”, comenzó diciendo.

Luego, se enfocó en el tema del perfilado de cejas y extensiones de pestañas, que si bien en nuestro país existen, no son una imposición social.

“Dos, aquí el tema de las cejas y las pestañas, aquí yo no estoy con esa vaina. En Venezuela andaba con un estrés que ni te digo, yo tenía que hacérmelas todos los fines de semana y aquí ni pendiente”, expresó.

Como tercer punto se enfocó en el peso. “Aquí si engordas la gente no está diciendo que pareces una vaca o ‘ay que no sé qué, avíspate que tu esposo te va a dejar’… aquí la gente está pendiente de su matrimonio, de su casa, y ya”, afirmó.

Por último, destacó lo económica que son las prendas que venden en las ferias libres. “Número cuatro, aquí lo mejor de todo la feria. Chamo yo adoro y amo esa feria. Con 50 mil pesos aquí yo me compro 5 pantalones, 3 blusas, hasta zapatos. Porque para qué voy a andar yo tirando físico con el estómago vacío (…) Primero la comida y la salud, después lo demás”, sentenció.

Además, en la descripción del video, Francis escribió un mensaje para sus compatriotas pidiendo que no se molesten por el video. “Y hay más, no se piquen por favor”, redactó.

Extranjeras valoran la menor presión por la imagen en Chile

Al igual que Francis, son muchas las mujeres venezolanas y de otros países que han reconocido sentir menos presión por su imagen en Chile.

Desde hace un tiempo, en TikTok circulan varios videos en los que algunas extranjeras señalan que desde que viven en Chile se maquillan menos, se sienten menos juzgadas y más libres.

Por ejemplo, la venezolana @yelijohana, dijo que ahora usa menos cosméticos, los que antes aplicaba con intensidad. De hecho, en una ocasión fue interpelada por la una compatriota que la cuestionó por arreglarse menos.

“Solo que no me maquillo como antes. O sea, que antes me ponía sombras, las pestañas, todo este conjunto de cosas. Cuando yo quiero maquillarme lo hago para una ocasión superespecial o algo así por el estilo”, respondió ella.

“Del resto, yo entreno, me cuido, uso perfume, me gusta verme bien, me gusta vestirme bien, uso un tono de voz adecuado. O sea, eso yo creo que define más como lo femenino que otra cosa y no por eso es que haya perdido mi esencia como venezolana”.

Otra de sus compatriotas confirmó que también realizó cambios al respecto. “Yo era igual en Venezuela. La feminidad no tiene nada que ver con el exceso de maquillaje”, recalcó Merlys Blanco.

Entre el resto de los comentarios, usuarias chilenas confirmaron ese estilo que acomoda localmente: “Acá usamos más skincare y bloqueador”, escribió una de ellas.

Alguien más celebró su respuesta agregando que “la chilena aprecia la belleza natural y entendemos que mucho maquillaje a largo plazo arruina la piel”.