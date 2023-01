Muchas personas han comenzado a comprar su primera aspiradora robot debido a su eficacia limpiando diferentes espacios de departamentos o casas, además de entregar diferentes facilidades en su programación y funcionalidad.

En Chile han comenzado a masificarse paulatinamente, entregando opciones más accesibles para las diferentes necesidades de los compradores. Frente a ello, los consumidores de este tipo de tecnología se han familiarizado con las diversas marcas y herramientas que tienen estas máquinas.

Aunque algunas personas han tenido excelentes comentarios de estas aspiradoras, hay otros usuarios que se han visto engañados por esta tecnología, la cual ha violado su intimidad debido a la tecnología de rastreo y etiquetadores de datos de sus hogares. Así quedó registrado en una filtración de imágenes de aspiradoras de la línea iRobot.

Durante 2020, se filtraron varias imágenes en foros en línea de parte de unos trabajadores contratistas, quienes publicaron estas fotografías en diversos grupos privados de Facebook, Discord y otras plataformas sociales, según MIT Technology Review.

Pero una imagen llamó la atención del álbum filtrado en las redes sociales: Una mujer con una polera color lavanda sentada en el baño, con los pantalones bajados hasta el muslo.

I spent months unraveling where these video stills came from, how they got online, and what their existence + sharing says about the state of privacy today.

2 of the creepiest images below (TR added the grey boxes to hide their faces.) Full story here: https://t.co/BbkCFzkJ79 pic.twitter.com/AtKwNKT6Sf

— Eileen Guo (@eileenguo) December 19, 2022