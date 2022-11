Un albañil de 32 años argentino fue encontrado culpable de homicidio, esto luego de asesinar al violador de su hija de 5 años. Sin embargo, el jurado popular de la audiencia decidió no enviarlo a la cárcel.

Bajo la justificación de que Fernando Vila había actuado “bajo emoción violenta”, el jurado compuesto por ciudadanos desestimó enviar a prisión por 25 años al trasandino y, por el contrario, redujeron su pena a menos de tres años, los cuales cumplirá en libertad.

El homicidio

Fernando había terminado de almorzar con su familia -sus tres hijas y su esposa- cuando la menor de estas acudió al baño. Ahí la pequeña, luego de manifestar que tenía dolor en el pecho, su madre le preguntó si se había golpeado, ante su insistencia la niña le relató que uno de sus vecinos la había abusado, según informó Brújula 24, medio argentino.

Su mamá, ante tal confesión, no aguantó las lágrimas y le contó a su padre lo sucedido. Fernando, por su parte, aseguró que al escuchar el relato “se me nubló la vista, nunca pensé que me iba a mandar algo así. Agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo”.

“Justo había un cuchillo arriba de la mesa y fue lo primero que agarré. Sinceramente, no me acuerdo mucho, bajé de la moto y lo encaré, lo maté”, afirmó.

No obstante, Vila relató que se enteró que el hombre había muerto cuando llegó a entregarse a la comisaría: “De los nervios que tenía la abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así (…) Imaginé que lo había lastimado”.

Los hechos se dieron el 20 de octubre de 2019, según detalló el medio trasandino, sin embargo, fue hasta ahora que se dictó su sentencia.

La decisión del jurado

Al escuchar su relató en la audiencia, el jurado popular que se encontraba en el lugar tuvo un sorpresivo fallo.

Aunque el delito cometido por el hombre debía ser castigado con hasta 25 años de cárcel por homicidio simple, este tribunal excusó que el actuar de Vila se debía a una acción cometida bajo “emoción violenta”, por lo que redujeron su pena de a menos de tres años, los cuales cumplirá en libertad.