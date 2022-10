Nahir Lorenzetti, la joven argentina detrás del video viral que causó polémica por pedir que la mantengan, consiguió trabajo, esto luego de recibir una “extraña oferta laboral”, según relató.

Fue a comienzos de octubre que la mujer trasandina llenó las redes sociales y los medios de comunicación luego de rogar llorando que la mantuvieran, pues “no le gustaba trabajar”. El registro rápidamente generó polémica y que la joven pidiera que dejarán de difundir el video, sin embargo, ya era muy tarde.

En una nueva publicación hecha en su cuenta de TikTok, Nahir respondió a una serie de preguntas y comentarios que le hacen en la red social.

Uno de ellos aseguraba que ahora la mujer vivía gracias a sus seguidores, pues luego de hacerse viral su alcance en la plataforma era mucho mayor, ante esto la argentina dijo: “Me dicen mucho ‘ahora te estamos manteniendo entre todos, por hacerte viral ahora vives de las redes sociales’ están todos locos, ¿se piensan que es tan fácil?”.

“Hasta hace unos días no había pasado nada, pero de repente me surgió una propuesta laboral muy extraña”, comenzó relatando sobre su nuevo trabajo.

“De una clínica de Uruguay me pagaron para que haga publicidad llorando, tipo en vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’ yo tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo"”, explicó.

Por este trabajo, de acuerdo a lo que relató la propia Nahir, le habrían pagado 500 dólares, algo así como 475 mil pesos chilenos. “Me compré un iPhone, estoy esperando que me llegue”, detalló.

En la misma publicación, la clínica le agradeció por la publicidad y le aseguraron que fue todo un éxito.